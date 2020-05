Crisis en ligas menores podría dejar sin empleo a unos mil peloteros venezolanos

Unos mil peloteros venezolanos registrados en circuitos de Estados Unidos y República Dominicana, según las guías de medios 2020 de las treinta organizaciones de Major League Beisbol (MLB), podrían quedar desempleados este año, producto del cese de actividades como consecuencia del Covid-19, reseñaron medios deportivos.

Mientras en Grandes Ligas todavía abrigan esperanzas de jugar en 2020, el escenario que presentan las ligas menores es realmente sombrío, sin perspectivas de ingresos para los clubes, que ya comienzan a advertir que no tienen recursos para pagar salarios a los peloteros a partir de junio, lo cual indica que en más de 160 equipos afiliados quedarán cesantes alrededor de seis mil peloteros y técnicos, incluida la representación criolla.

Propietarios de los 30 clubes que conforman el circuito y sindicato de jugadores, quienes la semana pasada estaban cerca de aceptar términos en torno a rebajas salariales y protocolos de seguridad para evitar contagio y propagación del coronavirus, alteraron el panorama este martes al experimentar marcadas diferencias en los porcentajes en los que rebajarán los cheques y en los criterios de las medidas sanitarias a implementar.

No obstante, ambas partes siguen trabajando con la idea de mantener un negocio que no ofrecerá las mismas perspectivas de ingresos del pasado, pero que puede manejarse con lo que aportan los acuerdos de televisión, especialmente en la postemporada.

En ligas menores ese no es el caso. Los ingresos allí dependen directamente de la venta de boletos, de los concesionarios de alimentos y bebidas y de la mercancía de los equipos que adquiere la fanaticada. Buena parte de los 160 equipos de circuitos menores de los Estados Unidos invirtieron en la campaña de 2020 desde finales del año pasado, y ahora dudan poder recuperar ese capital, especialmente porque si la fanaticada no puede ir a los estadios debido a las restricciones de cuarentena por la amenaza de Covid-19, es preferible cancelar la temporada.

Los equipos de ligas menores no tienen control sobre las nóminas de peloteros y técnicos, es decir, no pagan salarios al personal uniformado. Pero las organizaciones de Grandes Ligas no tienen que ver con la operación de gastos por los juegos, a menos que los clubes filiales sean de su propiedad, algo que no es muy común en esta época.