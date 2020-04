Crisis en Brasil: renunció Sergio Moro tras acusar a Bolsonaro de querer acceder a investigaciones

El exjuez y ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, Sergio Moro, quien condenó a más de 12 años de prisión por supuestos actos de corrupción al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, presentó su dimisión, después de tensiones con el presidente Jair Bolsonaro por cambios en la cúpula de la Policía Federal.

"Yo tengo el deber de intentar proteger la institución, la Policía Federal (…) busqué una solución alternativa para evitar una crisis política durante la pandemia, pero entendí que no podía dejar de lado mi compromiso con el Estado de Derecho (…) Este último acto es la señal de que el presidente me quiere fuera del cago", aseguró en una comparecencia pública.

También, Moro acusó al presidente, Jair Bolsonaro, de mentir y de querer interferir en la Policía Federal.

"El presidente (Bolsonaro) me dijo que buscaba un nombre (en la Policía Federal) que pudiese llamar, pedir informaciones, informes de inteligencia. Y realmente no es el papel de la Policía Federal dar ese tipo de información. Las investigaciones tienen que ser preservadas. La autonomía de la Policía Federal es un valor fundamental que tenemos que preservar dentro del Estado de derecho. es algo que no entendí apropiado", dijo Moro.

La dimisión se produce después de que el Gobierno brasileño anunciara la destitución del director general de la Policía Federal, Mauricio Valeixo, anunciado que salía por petición propia; Moro dijo que eso es "ofensivo" porque no es así, y además acusó a Bolsonaro de querer a un nombre que le permitiera línea directa con el contenido de las investigaciones.

"El gran problema no es tanto a quién colocar, sino por qué cambiarlo y permitir que se haga interferencia política en el ámbito de la Policía Federal", dijo Moro sobre la salida de Valeixo.

Su salida del Gobierno se produce tan sólo una semana después de que el presidente Bolsonaro destituyera al ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, en medio de la crisis del nuevo coronavirus.