Covid-19 afecta principalmente a adultos mayores con patologías previas

El Covid-19 es un virus nuevo -aún en estudio- que afecta principalmente a personas mayores de 60 años con historial de enfermedades subyacentes o previas a saber:

La presión arterial alta

Las enfermedades cardiacas

Las enfermedades pulmonares

El cáncer

La diabetes

Así lo confirmó este jueves el ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado durante entrevista en el programa Al Aire que transmite Venezolana de Televisión (VTV), explicando que la primera causa de mortalidad en el mundo y en Venezuela es por infecciones respiratorias agudas.

Señaló que es normal la circulación de virus en el ambiente por lo que en varias épocas del año la mayoría de las personas son afectadas por gripe, siendo esta una infección respiratoria aguda tal como el coronavirus, solo que este en un 20% se convierte en enfermedad moderada grave y un 5% se transforma en una enfermedad grave que requiere terapia intensiva evolucionando en algunos casos negativamente.

Alvarado indicó desde que se comenzó a reforzar la vigilancia médica a raíz del brote del Coronavirus Covid-19 en otros países del mundo, en Venezuela se han intensificado los protocolos y la realización de pruebas diarias especiales para diagnósicco en el Instituto Nacional de Higiene.

Precisó que Venezuela actualmente cuenta con suficientes test que permiten el descarte del Coronavirus Covid-19 y al mismo tiempo se profundiza la campaña de prevención y difusión de información oficial sobre esta enfermedad que afecta las vías respiratorias.

El Ministro recalcó que lo más importante es en la prevención y dentro de ello insistir en el correcto lavado de las manos con jabón y agua, "En Venezuela se están tomando todas las medidas y si llega el Coronavirus, hay que evitar que se propague en toda la población", señaló.

Mencionó que en los pasos fronterizos del país, así como en aeropuertos y puertos se clasifican a las personas que llegan al territorio para su chequeo y descarte: los que provienen de países donde no hay casos de Coronavirus y no presentan síntomas; los que no tienen síntomas pero que vienen de alguna nación con Covid-19 a quienes se les hace seguimiento diario a ver si desarrollan alguna señal de la enfermedad y el tercer caso es el sospechoso con síntomas y que estuvo en territorio con Coronavirus a los que se les toma muestra y se les lleva a una sala de aislamiento.

Alvarado resaltó que estos protocolos se comenzaron a aplicar desde hace dos semanas en los pasos fronterizos y poco a poco se van a ir aumentando.