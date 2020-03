Cosas que no debes hacer ante la pandemia del coronavirus

El virus conocido Covid-19, se continúa propagando por todo el mundo, y afectando a millones de personas, por ello, es importante conocer lo que no se debe hacer durante esta pandemia.

Cabe destacar que, el director de la OMS, Tedros Adhanom, reveló este jueves que "hemos evaluado que el Covid-19 puede caracterizarse como una pandemia", tomando en cuenta que el coronavirus ya se admite oficialmente como un virus epidémico que se extiende en varios países del mundo de forma simultánea.

De modo que, la OMS sugiere que se deben tomar medidas urgentes para combatir el brote, como activar y ampliar los mecanismos de respuesta a emergencias, informar a las personas sobre los riesgos y cómo pueden protegerse, localizar y tratar cada caso del coronavirus, considerando los sospechosos, y las personas que han estado en contacto con los infectados.

Lo que NO se debe hacer ante la amenaza del coronavirus

Siguiendo las sugerencias de la OMS, presentamos a continuación lo que se debe evitar ante la pandemia del Covid-19, es decir, aquello que no se debe hacer frente a esta situación mundial de emergencia sanitaria.

1-Desconocer el problema

El escepticismo frente al coronavirus que hasta el momento ha cobrado la vida de 84 personas, solo en España, así como su desconocimiento, aumenta el riesgo de contagio, al individuo exponerse y no tomar las medidas de prevención fundamentales para evitar contraer el virus que puede terminar en un síndrome respiratorio severo.

En este sentido, es de relevancia conocer que el Covid-19, el cual tuvo su primer brote en Wuhan, China, ya se ha detectado en más de 110 países, con más de 115.000 personas infectadas y más de 4.000 víctimas mortales, según los datos más recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ademas, es importante reconocer sus síntomas para solicitar asistencia médica para confirmarlo y combatirlo, ante la sospecha.

2- Ignorar las medidas de prevención del Covid-19

Creer que se posee un sistema inmune lo suficientemente fuerte como para no contraer el virus, o confiar en el hecho de que no se hayan confirmado casos de coronavirus en su nación, no acatando las medidas de prevención del Covid-19, son errores.

La OMS ha advertido constantemente, de forma general, que se debe evitar acudir a eventos sociales, también sugiere limitar el contacto físico con otras personas, además exhorta a que seamos extremadamente cuidadosos con la higiene, entre otras medidas de contención, que de no seguirlas lo antes posible, colocan a las personas en una situación mayor de riesgo para contraerlo.

3-No informar a las autoridades competentes si tienes síntomas

Como hemos señalado anteriormente es importante reconocer los síntomas del coronavirus, no sólo por nuestra integridad, sino también para conservar la salud de los demás, ya que todos debemos contribuir a contener la enfermedad y evitar su propagación, se debe informar a las autoridades sanitarias competentes para seguir su instrucciones. El no hacerlo, y guiarse por métodos particulares representa otro grave error.

Cabe resaltar que los principales síntomas del Covid-19 son: fiebre, tos seca, dificultad para respirar y en algunos casos mareos y/o diarrea.

4-Tocarse los ojos, la nariz y la boca, sin lavarse las manos

Hay partes sensibles de nuestro cuerpo mediante las cuales podemos contagiarnos del coronavirus, si nuestras manos han estado en contacto con él, y las pasamos por esos lugares de nuestra anatomía.

Por ello, entre lo que no debemos hacer durante la pandemia del Covid-19, está tocarnos los ojos, la nariz y la boca, sin antes lavarnos las manos con jabón, especialmente, luego de tener contacto físico con otra persona, o algo ajeno, como picaportes de puertas, dinero, entre otros objetos.

5- Entrar en pánico

Existe la tendencia a reaccionar desproporcionadamente ante la pandemia del Covid-19, y eso es algo que se debe controlar. "No hay que entrar en pánico, pero hay que tomarse la epidemia en serio", es lo que recomienda el científico y asesor de la OMS, Jimmy Whitworth.

El acaparamiento de alimentos, el agotamiento de las mascarillas, la desesperación colectiva, los rumores que se propagan en las redes sociales, sin verificación de fuentes oficiales, son señales de la intraquilidad que ha generado el coronavirus en gran parte de la población mundial.

Corresponde a los gobiernos, promover la calma en la ciudadanía, y apoyar las medidas que frenen el contagio, aunque la respuesta a la pandemia del coronavirus varía en cada lugar del planeta, según Whitworth "es muy importante mantener el equilibrio entre reaccionar de forma responsable como sociedad y como autoridades sanitarias pero también tomarnos la llegada de esta epidemia seriamente".