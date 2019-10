Convocan a paro nacional en Chile para el 30 de octubre

Este domingo, las más de 100 organizaciones y movimientos sociales que conforman la Unidad Social (US) convocaron para el próximo miércoles 30 de octubre un paro nacional para continuar con el reclamo popular contra las medidas neoliberales del presidente de Chile, Sebastián Piñera.

Bajo el lema "Nos cansamos, nos unimos", los chilenos hicieron el llamado tras una intensa semana de protestas y movilizaciones y se reunieron en el parque O´Higgins, de Santiago de Chile, donde realizaron el acto cultural "Por el derecho a vivir en paz", reseñó Prensa Latina.

Esta convocatoria a paro llega en un momento en el cual el apoyo al Mandatario nacional cae a un 14% según encuestas difundidas este domingo, mientras al menos un 80% de los chilenos expresaron rechazo hacia Piñera.

En redes sociales los mensajes con consignas como Esto no ha terminado, Chile no se rinde, No estamos en guerra, Estamos Unidos, son parte de las expresiones que dan fuerza a los reclamos de la sociedad.

En la jornada de hoy, los chilenos manifestaron que continuarán en las calles y artistas locales como Cami, Princesa Alba, Villa Cariño, La Moral Distraída, Manuel García, Princesa alba, Los Prisioneros, y Narea y Tapia, apoyan las medidas populares.

Mientras se prepara esta actividad, para este lunes se tiene previsto el arribo de un equipo de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU al país austral con fin de levantar un informe en torno a la denuncia de violaciones a las garantías ciudadanas, durante las expresiones populares.

Por su parte, Piñera solicitó este sábado la renuncia de todos los ministros y anunció una agenda social para la mejora de las pensiones, disminuir los precios de los medicamentos y de servicios básicos como la electricidad y el agua.