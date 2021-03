Los nueve procesados son acusados por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, organización de cuerpos armados y tráfico de armas entre otros delitos.

Respuesta. La abogada Mirla Habanero, defensora de uno de los nueve acusados identificado como César Horacio Belfort Rojas, introdujo un escrito ante el Tribunal 2° de Control de Monagas rechazando los hechos acusatorios del Ministerio Público.

Habanero criticó que el Ministerio Público base la acusación en actas elaboradas a partir de lo publicado en la red social Facebook “medio electrónico altamente plageable”. También señaló que “no existen suficientes elementos para materializar los delitos de traición a la patria, comercialización de armas de fuego, organización de cuerpos armados, ni mucho menos el delito de asociación para delinquir, ya que no está probada la asociación de mi defendido con antelación a los hechos, para mantener tal presupuesto antijurídico”.

La abogada refirió que los organismos de seguridad llegaron a dar con su defendido por un listado de las personas que habían trabajado con el ex gobernador de Monagas, José Gregorio Briceño. “Las investigaciones contra este ciudadano (Briceño) y lo que haya realizado o no, no le competen a mi representado, el derecho penal es personal y mal puede señalársele ni puede constituir ilicitud el hecho que haya prestado un servicio laboral a un familiar, ni vincularlo de sus acciones personales”, reseñó la abogada quien solicitó la libertad de Rojas Belfort.