Continúan cacerolazos en Colombia por falta de atención a casos de Covid-19

Este jueves continúan los cacerolazos en barrios de la capital de Colombia, donde las personas denuncian no recibir las ayudas prometidas por el gobierno en medio del aislamiento obligatorio por la pandemia del Covid-19.

Centenares de personas de los barrios de San Cridtobal, Usme y Ciudad Vacías y otras localidades salieron a las calles e hicieron sonar sus ollas vacías en protesta por las ayudas prometidas, reseña Prensa Latina.

"Realmente la gente está aguantando hambre. Está en una crisis en lo máximo, porque lo poco que tenían ya se acabó. Aquí no ha venido la Alcaldía ni nadie del gobierno a traerles un mercado", declaró uno de los manifestantes.

El panorama se hace más complejo teniendo en cuenta que miles de personas en condición de calle siguen sin poder resguardarse de la pandemia de Covid-19.

Gabriel Gutiérrez, integrante de la Fundación Callejeros de la Misericordia, precisó que Bogotá tiene una capacidad máxima estimada para brindar atención a tres mil habitantes de calle, lo que deja sin lugar a más de seis mil personas.

Según el censo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en Bogotá hay 9.538 ciudadanos en condición de calle y, de acuerdo con Gutiérrez, en Colombia la cifra alcanzaría las 40.000 personas.

Expresó que en el país no hay capacidad para atender a estas personas porque no hay una política pública para ello y, por lo tanto, todos los esfuerzos locales probablemente no serán suficientes.