Consideran vital la unidad revolucionaria para vencer las adversidades

Para Julio García Zerpa, aspirante a la Asamblea Nacional por el PSUV-GPP, es importante concatenar ideas con los movimientos sociales y las demás organizaciones políticas de izquierda para superar las adversidades.



Indicó que la unidad revolucionaria es importante para avanzar, no solo en el victoria de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, sino en la lucha que se mantiene contra el bloqueo de Estados Unidos y la traición de un sector de la oposición que vendió al país.



Recordó que durante las guarimbas de 2017, cuando el pueblo salió a votar en los comicios de la Asamblea Nacional Constituyente, en un hecho que transformó la violencia en la paz, todos los revolucionarios salieron de la mano a defender el bienestar común de la ciudadanía.



Bajo ese ejemplo, el candidato por el Circuito 5 del Táchira, manifestó que se debe establecer un accionar similar en el presente, porque la oposición violenta no ataca solo a la militancia del Psuv, sino que destila su odio en contra de cualquier personas que manifieste su apoyo a los movimientos de izquierda.



“Los héroes de Palo Gordo, de San Rafael, de Torbes, allí no preguntamos de qué partido éramos, cuando estamos en los momentos de la chiquita salimos todos juntos, porque esa es la tarea del revolucionario”, señaló.



A medida de reflexión, García Zerpa explicó que es necesario tener la altura y la conciencia revolucionaria para entender que todos son necesarios en el chavismo y que no se puede juzgar a nadie.



“A veces, nosotros los del Psuv somos soberbios ante nuestros hermanos de los partidos pequeños y es necesario entender que cada uno de ellos, tiene derecho a expresar su voz y ser escuchado”, dijo.



En su alocución desde la población de Táriba, Julio García Zerpa reiteró que la manera de hacer política en el país debe cambiar, en el sentido de escuchar atentamente a las comunidades y comprender sus quejas y requerimientos.



“Esa es la dinámica que hacemos con ‘la papa caliente’, la gente nos cuenta los problemas de sus comunidades, las cuales en su mayoría guardan relación con los servicios públicos, se desahogan y nos hablan”, señaló.



Indicó que gracias a esta interacción, la población ha entendido que lo estructural del problema es el bloqueo de Estados Unidos y una manera de superarlo, es tener una Asamblea Nacional que esté del lado del pueblo y no de los intereses injerencistas del gobierno norteamericano.



“Vamos a cambiar la Asamblea, pero también debemos sanear muchas cosas que suceden a lo interno, donde algunos compatriotas que se visten de rojo y se ponen los ojos de Chávez en el pecho, le echan varilla al pueblo; contra ellos también tenemos que luchar”, sentenció.