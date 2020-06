Consejo Legislativo del Táchira solicitará destitución de Laidy Gómez

El Consejo Legislativo del Estado Táchira (Clet) tramitará la destitución de la gobernadora de la entidad, Laidy Gómez, por presuntas irregularidades administrativas, informó el diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela del estado andino, Joshua Faratro.

“Cumpliendo todo el marco legal, presentándolo ante la plenaria, llevando toda la documentación requerida y solicitando la creación de una comisión especial, nombrar así y solicitar la destitución ya de la gobernadora Laidy Gómez del ejercicio del cargo de gobernadora del estado Táchira”, señaló Faratro desde la sede del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Táchira.

El diputado destacó que el pueblo tachirense se ha dado cuenta de la situación que enfrentan con respecto a la precaria vialidad, infraestrucura, y la falta de inversión social, por parte de la gobernación andina.

También Faratro informó que se detectó un conjunto de “irregularidades” en las que habrían incurrido algunos directores del ejecutivo regional.

“Luego de detectar todo un conjunto de irregularidades de carácter administrativo que pasan por algunos directores del Ejecutivo regional, que ha pasado y se ha determinado la responsabilidad sobre la imprenta y sobre otros directores que estamos investigando”, añadió el dirigente de la tolda roja.

Asimismo, Faratro señaló que se va a solicitar, con el respaldo de la ley orgánica de los Consejos Legislativos y de la Constitución del estado Táchira, la destitución de algunos directores de dicha gobernación.

“Mediante el veto, que es el instrumento que utilizamos los diputados, de estricto cumplimiento hacia el gobernador o gobernadora para la remoción de estos funcionarios”, apuntó.

Gómez fue electa como gobernadora del Táchira durante las elecciones regionales del 2017.

En la cuenta twitter de la gobernadora, no aparece alusión alguna al tema, destaca uno de su tuit, de fecha 17 de junio, días despúes del que el Tribunal Supreno de Justicia inahabilitará a la junta directiva de Acción Democrática, en el que la dirigente de la tolda blanca señala: “No he renunciado, ni renunciaré al cargo que ocupo actualmente porque me lo gané con votos, ni a la lucha política que vengo desarrollando hace más de 17 años”.