Conmemorarán los 50 años del lanzamiento del disco Abbey Road de The Beatles

Para conmemorar los 50 años del lanzamiento del disco Abbey Road de The Beatles, la cantante Hana Kobayashi ha preparado un concierto muy especial para el ciclo CANTORA: Here Comes The Sun: Canciones e historias de Abbey Road.

El próximo domingo 10 de noviembre, a las 11:30 a.m., el público disfrutará de canciones emblemáticas de los cuatro de Liverpool: Come Together, Something Here Comes The Sun y Oh Darling, entre otras, que serán las protagonistas en la voz y actuación de la intérprete.

Nacida en Maracay, de raíces japonesas por el lado paterno, Hana Kobayashi es una de las voces más destacadas de la escena musical venezolana en la actualidad.

“Es un referente musical poliglota que merodea del jazz al pop y del rock al R&B o el funk con una facilidad que sorprende. Su menuda figura encierra a una mujer de carácter, segura de sí misma y de temperamento reflexivo e intelecto desafiante. Genuinamente atractiva y siempre dispuesta a despertar conciencia social. Participante en la primera temporada del Latin American Idol, Hana se ha presentado en España, México, Brasil, Italia, Argentina, Colombia, República Checa, Emiratos Árabes, Estados Unidos, Escocia y Panamá”, escribió en la revista La Dosis el periodista Leonardo Bigott.

La también actriz de doblaje, ha participado como cantante invitada al lado de Gerry Weil, Pibo Márquez, Diva Gash, Primate Percusión Teatral, Mixtura Jazz, Siudy Garrido, Ensamble Gurrufío, Nuevas Almas, Aquiles Báez, Juancho Herrera y SanLuis, entre otros. Asimismo ha alternado en conciertos de Gal Costa y Air Supply y participado de las agrupaciones Embas, Míxtura, El Arca y Pepperland.

Su relación con The Beatles comenzó a los 12 años de edad y hasta la fecha, son muchas las historias que envuelven a la cantante con la música del famoso cuarteto británico.

En esta presentación dominical, estará formidablemente acompañada por uno de los proyectos musicales más interesantes de la ciudad en la actualidad: Mr. Bosch and The Bluetones, conformado por Fernando Bosch (guitarra, coros), Raymond Mariño (bajo), Rey Rodriguez (batería) y Nico Boada Rossi (piano).

CANTORA -ciclo que muestra la propuesta musical de sobresalientes vocalistas que hacen vida en Venezuela-, prosigue el 17 de noviembre con la presentación de Laura Strubinger, antes de cerrar, el domingo 24, con Coral Lombana. Antes, habrán tomado la escena escena las voces de Marilyn Chirinos, Fabiola José, Ana Isabel Domínguez, Mariely Valero, Liliana De Faría y la propia Kobayashi.

Las entradas para Hana Kobayashi: Here Comes The Sun: Canciones e historias de Abbey Road, están a la venta en las taquillas del teatro, ubicado en La Castellana, de lunes a domingo de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. en La Castellana, y a través del portal www.ticketmundo.com. Mayor información en www.centroculturalbod.com y o por @cculturalbod en las diversas plataformas sociales.