Congresistas denuncian condiciones en los centros de detención de inmigrantes de EE.UU.

Otro congresista, Joaquin Castro, relató algunas de las duras circunstancias que pudo constatar tras conversar con varias de las mujeres detenidas. "Muchas dijeron que no se habían bañado durante 15 días. Algunas habían sido separadas de sus hijos, y otras llevaban retenidas más de 50 días", escribió Castro en un tuit, en el que también señaló que varias de las reclusas "se quejaron de que no habían recibido sus medicamentos, incluido uno para la epilepsia".

Castro logró acceder al centro de detención con un teléfono móvil y burló la prohibición de grabar imágenes que trataron de imponer los agentes de la Policía fronteriza. Tras su visita, compartió varios videos y fotografías en su cuenta oficial de Twitter.

This moment captures what it’s like for women in CBP custody to share a cramped cell—some held for 50 days—for them to be denied showers for up to 15 days and life-saving medication. For some, it also means being separated from their children. This is El Paso Border Station #1. pic.twitter.com/OmCAlGxDt8

— Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) 1 de julio de 2019