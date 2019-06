Con una colectiva de artes plásticas aspiran celebrar los 100 años del Nuevo Circo de Caracas

Cerca de 40 obras de un total de 10 artistas configuran una propuesta de exposición colectiva que tiene como objetivo principal la celebración de los 100 años, que se cumplieron en enero pasado, del Nuevo Circo de Caracas, edificación considerada por el arquitecto y artista plástico Víctor “Willy” Gil como “el abuelo de la arquitectura venezolana”.

En conversación con el Correo del Orinoco, Willy Gil, coordinador y promotor de esta iniciativa, la propuesta expositiva en la que se suman destacados artistas como Gabriel López, Edgar Álvarez Estrada Enrico Armas, Linda Maldonado, Frank Parra, Egdalis Villarroel, Hildebrando García, Eduardo Azuaje, Linda Maldonado y Yobel Parra, incluye obras referentes al tema taurino y equino, reinas indígenas, íconos venezolanos y Simón Bolívar, entre otras temáticas que se expresan por medio de una considerable diversidad de técnicas entre las que destacan la pintura, la escultura, el performance, la instalación y más.

Lo que falta

Según Gil, la propuesta que ya fue aceptada para instalarla en los pasillos del Museo de Bellas Artes (MBA) y cuenta con el aval del director general de esta institución, Zacarías García, y del presidente de la Fundación Museos Nacionales, Clemente Martínez, no ha sido posible por falta de recursos para costear el traslado de las piezas, la elaboración del catálogo y el montaje.

Gil, quien elaboró una tesis de posgrado sobre el Nuevo Circo de Caracas, explicó que esta edificación recoge parte de nuestra identidad nacional contenida en el amplio valor tanto histórico como estético y urbano del ícono caraqueño diseñado a comienzos del siglo XX por Alejandro Chataing.

Gran valor

“En el Nuevo Circo se lanzaron al ruedo político tres grandes líderes como lo fueron Jóvito Villalba, Rómulo Betancourt y Rafael Caldera. Y además de las corridas de toros de donde salieron importantes toreros que pusieron el nombre de Venezuela en en alto a escala internacional, ahí se hicieron conciertos de Alí Primera; se hizo la famosa Fiesta de la Tradición Venezolana organizada por Juan Liscano. Todos los grandes eventos se hacían en el Nuevo Circo”, argumentó gil, para destacar el valor histórico de la obra arquitectónica.

En cuanto a lo estético, el artista plástico recordó que el Nuevo Circo es una obra que muestra la madurez creativa y técnica de Chataing. Se trata, acotó Gil, de una verdeara obra de arte que combina la tendencia barroca con la destreza, mesura, armonía y sabiduría en el uso de las formas árabes; la finura de las proporciones, todo integrado por relativamente modernas técnicas de construcción.

Salvado por la expropiación

Por otra parte, el Nuevo Circo, a diferencia de otros centros con un uso similar como por ejemplo el Poliedro de Caracas, tiene una ubicación privilegiada, cerca del corazón urbano de la capital venezolana.

De ahí que desde hace unos 10 años Willy Gil, rinde tributo, de la manera que pueda, a este “abuelo de la arquitectura nacional” que estuvo al borde de la demolición de no ser por la intervención de Hugo Chávez, al convertirlo en una de las primeras expropiaciones de la Revolución Bolivariana.

“El Nuevo Circo pertenecía a la misma familia dueña del aceite Branca, y el Gobierno de Caldera no tenía dinero para comprarlo. Entonces ganó Chávez la Presidencia, y para rescatar este importante patrimonio que iba a ser demolido, lo expropió. Lamentablemente no se ha podido reactivar completamente y ahora está en una situación de descuido. Entonces, la idea nuestra, cómo artistas plásticos, al menos celebraran el centenario de este importante patrimonio. No tenemos capacidad de hacer más nada por él, sino rendirle un tributo para además, crear conciencia sobre su valor y su importancia”, explicó Gil.

La propuesta de exposición colectiva tiene por nombre 100 Años del Nuevo Circo. Mandalas por la paz y esperan conseguir los recursos necesarios para instalarla antes del fin de este año en los pasillos del MBA, en Caracas.