Comisión Nacional de Diálogo se desarrolla en Carabobo

Este miércoles, se lleva a cabo la primera reunión de la Comisión Nacional de Diálogo, Reconciliación y Paz nacional estadal en el estado Carabobo, a propósito de los 200 años de la batalla libertaria de América.

Así lo dio a conocer el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez Gómez, con la participación de distintos sectores políticos y sociales, para reafirmar la disposición al dialogo de la nación.

En este sentido, Ridriguez señaló que, se han escuchado planteamientos que vienen del sector privado que se ha incorporado en la discusión y asimismo se incorporaran a los campesinos, jóvenes y todos los dispuestos a dialogar por el bienestar de la economía nacional.

Asimismo, señaló que a los venezolanos los une la paz y el futuro para luchar por mejores condiciones para que la generación de relevo tenga un futuro de acuerdos dentro de las diferencias existentes en la sociedad.

El presidente de la AN, señaló que aún existen sectores que persisten en su posición de no reconocer a s los poderes públicos elegidos democráticamente, como si no existieran

"Las sanciones son una falsedad comercial, son ilegales, no solamente son ilegítimas, unilaterales, sino que son profundamente injustas porque someten a una población entera al sufrimiento" resaltó

Finalmente, enfatizó que son mucho más fructíferos los encuentros entre diferentes pensadores, para y llegar a grandes acuerdos.