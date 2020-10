El canciller de la República, Jorge Arreaza, resaltó este martes que “la nostalgia colonialista llega a tal extremo, que hasta pretenden autoproclamarse autoridades electorales y sustituir las instituciones constitucionales”.

A través de su cuenta en la red social Twitter, Arreaza aseguró que en Venezuela habrá elecciones, “el 6D y el pueblo elegirá democráticamente su nueva Asamblea Nacional”.

El Canciller realizó el comentario luego que la ministra de Exteriores de España señaló que "las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre no reúnen los requisitos necesarios desde un punto de vista democrático. Si esas condiciones democráticas no se dan, no podremos reconocer los resultados".