Ante la masacre, torturas, brutalidad policial, asesinatos de lideresas sociales y la falsa democracia del gobierno de Iván Duque, el pueblo de Colombia se moviliza en una gran jornada nacional este 21 de septiembre, así lo indicó el vocero nacional del Congreso de los Pueblos y la Cumbre Agraria, Jimmy Moreno.

«Se va a realizar una gran jornada nacional por el tema del derecho a la vida, la defensa de los derechos humanos, por la paz y la solución política», dijo durante una entrevista vía telefónica para el programa Mientras Tanto y por Si Acaso transmitido por La Radio del Sur.

Moreno explicó que la población colombiana transita por una falsa democracia y con un gobierno de corte fascista y doctrina militar.

«La fuerza pública tanto como Policía y Ejército se basa en un concepto del enemigo interno y sobre la misma ejerce toda la represión contra las protestas y los asesinatos a los campesinos que resienten a la radicalización forzosa», aseveró.

Asimismo, denunció que está en desarrollo un genocidio en contra los movimientos sociales del país y la misma se enfoca contra del pueblo.

«En Colombia estamos en un momento de disputa entre los pueblos y movimientos sociales que nos levantamos contra el sistema capitalista y todo lo que ha representando la implementación a la fuerzas de un modelo neoliberal que nos ha despojado de los territorios y nos ha llevado a un momento en el cual la muerte es parte del fortalecimiento del modelo», sostuvo Moreno.

Agregó que en el país si bien se ha venido avanzando, «un poco, en una dinámica de paz, eso no ha repercutido en cambios necesarios para poder avanzar en temas de solución política al conflicto social y armado».

El vocero nacional del Congreso de los Pueblos y la Cumbre Agraria apuntó que la inconformidad, violación de los derechos humanos, incumplimiento de los acuerdos, el tratamiento militar que le ha dado el Estado a las protestas sociales ha generado una expresión de indignación, rabia por parte del pueblo y de los movimientos sociales que rechazan la política autoritaria de Iván Duque, que desconoce la paz y a su vez los acuerdos firmados.

El Gobierno colombiano, «no quiere dialogar, no quiere conversar con la gente, no escucha las problemáticas y por el contrario ha venido fortaleciendo una política corrupta, criminal, mafiosa en beneficio del sector financiero nacional e internacional y se ha profundizado en el marco de la pandemia», subrayó.

Al respecto, detalló que a pesar de la firma de los acuerdos por la paz, en el país neogranadino hay más de mil lideres asesinados, «una cifra que no se ven en ninguna parte del mundo, la población más afectada son los campesino, indígenas, afrocolombianos, sectores ambientalista que están resistiendo frente a ese modelo neoliberal en el territorio».

Brutalidad policial contra el pueblo de Colombia

En ese sentido, afirmó que hasta la fecha hay 57 masacres, pero el Estado colombiano no actúa, «es permisible; y esta situación de violencia en los territorios se genera donde hay más militarización», con presencia de grupos paramilitares y del narcotráfico.

Indicó que están evaluando como llevar dichas denuncias a nivel internacional, «denuncias del orden político, jurídico (…) el cual el Estado tiene responsabilidad (…) hay una línea de responsabilidades».

«Hay una total impunidad en Colombia ante esta tragedia social, crisis humanitaria y el genocidio injusto que esta viviendo», aseveró el vocero.