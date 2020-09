Colombia y Cuba, protagonistas en ensayos de vacuna rusa contra Covid

Germán Abril nació hace 30 años en Colombia, pero se hizo médico en Cuba en 2013 y hoy se encuentra vinculado a los ensayos clínicos de la vacuna Sputnik V de Rusia, contra la enfermedad Covid-19.

Según reporta el diario colombiano El Tiempo, después de graduarse en la nación caribeña, Abril regresó a su país con el fin de especializarse en neurocirugía, pero allí le cerraron las puertas de las principales universidades, por razones estrictamente políticas.

Yo deseaba mucho estudiar en Colombia, me presenté a todas las universidades donde hay neurocirugía en el país. En algunas pasé los exámenes, llegaba a las entrevistas y me decían que, como era graduado de Cuba, yo era sindicalista, comunista, guerrillero, que era de izquierda y que eso no lo querían en la universidad. Fue muy doloroso, enfatizó.

Entonces, al ver cercenadas sus ilusiones de seguir estudiando y posteriormente ejercer en Colombia, decidió buscar nuevos horizontes y partió rumbo a Moscú en 2017, para matricular en la Universidad de Sechenov.

Casualmente, dicha institución incursionó hace unos meses en las investigaciones sobre el agente patógeno SAR-CoV-2 y en el desarrollo de la vacuna Sputnik V, la primera registrada en todo el mundo para combatir la pandemia del nuevo coronavirus.

Mi participación está ligada a los ensayos clínicos de la vacuna en pacientes. Miramos si los pacientes tienen efectos adversos ante la vacuna. Hacemos la extracción de sangre para determinar si están desarrollando anticuerpos, explicó el galeno.

Abril destalló que trabajó en dos etapas de los ensayos clínicos, 'la parte existencial, es decir, con los pacientes directamente, y la parte investigativa, que es cuando ya se tienen los resultados de los laboratorios y comenzamos a hacer tablas y análisis de esos datos para irlos aportando a las publicaciones científicas'.

Las dos primeras etapas de ensayos clínicos ya finalizaron y la vacuna entró en la tercera y decisiva fase, la cual, según el médico colombiano, consiste en aplicarle la vacuna 'a adultos mayores, a niños, a personas con enfermedades como diabetes, hipertensión, cáncer. Esos pacientes se les vigilarán con los mismos parámetros que las demás fases'.

Si los datos arrojan resultados positivos entonces se pasaría a la vacunación masiva, primero según 'las necesidades de Rusia y luego se podrá exportar a otros países', recalcó Abril.

Pese al éxito alcanzado allende los mares en su carrera profesional, Abril todavía añora regresar a su país para poder ayudar en todo lo que sea necesario, aunque siempre portará como estandarte su título de médico graduado en Cuba, donde hasta ahora más de mil colombianos pudieron hacer realidad su sueño de convertirse en galenos.