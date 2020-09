El cabeza de turco del lado del país consumidor es el vendedor al detal, el jíbaro, como le dicen por estos lados. Por eso es que las cárceles de EEUU están atestadas de afrodescendientes, latinos y blancos pobres procesados o condenados por delitos de narcotráfico, pese a lo cual el consumo no para de crecer porque a los capos y sus secuaces en los cuerpos policiales y militares no los tocan casi nunca.

Otra táctica para mantener la apariencia de que luchan contra las drogas es buscar a un tercero a quien echarle la culpa de un negocio cuyos extremos (producción y consumo) están claramente en estos dos países. En los últimos tiempos, Venezuela ha sido el chivo expiatorio ideal. No produce cocaína, no es un consumidor importante, su territorio no es una ruta significativa, comparada con las costas pacífica y caribeña colombiana y con las que parten del norte de Ecuador. Pero nada de eso importa a la hora de crear un relato que distraiga a la opinión pública del multimillonario negocio que el certificador y el certificado mantienen viento en popa y a toda vela.

El mayor productor y el mayor consumidor se encompinchan para acusar a Venezuela de los delitos que ellos perpetran. No se trata solo de distraer a la opinión pública, sino también de usar el expediente para sostener la tesis de un Estado forajido y justificar así los intentos de derrocar al gobierno y tomar el control del país a través de sus títeres o directamente, si fuera el caso.

Es el cinismo concentrado: la potencia agroindustrial de la cocaína y su importador más destacado pretenden estigmatizar a un tercer país como un narcorrégimen. Mientras tanto, de Colombia siguen saliendo cargamentos y más cargamentos, que son recibidos, distribuidos y vendidos en todo EEUU. Todo ello a pesar de que los gobiernos colombianos han permitido que en su territorio operen bases militares norteamericanas y la mismísima Agencia Federal Antidrogas, la DEA, que, una de dos: o es cómplice de los cárteles colombianos o es de una ineptitud legendaria.