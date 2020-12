YVKE MUNDIAL/Bertha Argüello

La primera combatiente del municipio Colón, Mary Hurtado de Labrador, conmemoró junto a su personal de la Dirección General de Asuntos Sociales y Salud de la Alcaldía Bolivariana de Colón, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, entrego a las concejalas Misledy Ortigoza y Leidy Rincón una propuesta de ordenanza para la creación del Instituto Municipal de la Mujer durante la gestión del alcalde Blagdimir Labrador.

La actividad se realizó en los espacios de la Dirección de Asuntos Sociales y de Salud, la propuesta de ordenanza se discutirá ante la Cámara Municipal. Estuvieron representantes de la Dirección de Seguridad Ciudadana, Protección Social, Unamujer y lideresas de calle. Se efectuó una dramatización sobre la violencia física y psicológica que se vive a diario en algunos hogares y que por miedo, las víctimas no denuncian a su agresor ante las autoridades.

"Hay muchos escenarios donde se da la violencia de género, no solo las mujeres sufren de maltrato físico y psicológico, también existe la violencia hacia los hombres y por machismo no acuden a las autoridades y por eso hacemos un llamado a las víctimas a que no sigan permitiendo tanto maltrato y denuncien al agresor", acotó la Primera Combatiente colonesa.

Agregó además que durante la cuarentena a consecuencia del Covid-19, la violencia se incrementó por la falta de tolerancia en los hogares, por lo que hizo un llamado a no permitir abusos y a buscar ayuda profesional.