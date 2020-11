Un total de 500 puntos se han desplegado a nivel nacional en las Ferias Electorales con mil máquinas disponibles, así informó este lunes la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Indira Alfonzo, al tiempo que detalló que en el Simulacro electoral fueron desplegados 381 puntos.

En una entrevista exclusiva ofrecida al programa Pulso Electoral, espacio para el debate entre los candidatos a la Asamblea Nacional (AN), transmitido por Venezolana de Televisión (VTV) y conducido por el vicepresidente de Servicios Informativos de VTV, Julio Riobó, la presidenta del ente comicial indicó que las Ferias Electorales han sido tradición histórica, ya que es un espacio donde el Poder Electoral le brinda a los electores y electoras toda la información que acontece en el proceso electoral que ha sido convocado.

“Es parte de nuestra historia institucional. En este momento tenemos un proceso electoral convocado en condiciones políticas, sociales y sanitarias, donde la variante de la lucha contra la COVID-19, nos ha hecho innovar, colocarnos a tono con todas las exigencias”, indicó.

Señaló que a partir de hoy lunes 02 de noviembre estarán disponibles 500 puntos con 1.000 máquinas, mil soluciones electorales, nuevas máquinas de votación para que los electores y las electoras se familiaricen con ellas, para que conozca su herradura, la cual está impregnada de elementos biosanitarios y donde los venezolanos podrán ensayar el ejercicio electoral, que permita acercarse más al 6D tan ansiado y construido.

Detalló que la distribución de las máquinas a nivel nacional está disponible en la página Web oficial del CNE, donde los electores podrán visualizar su estado y allí se mostrarán los puntos y las máquinas que se han dispuesto para cada entidad.

Planificación para un segundo Simulacro Electoral

La presidenta del CNE explicó que cada ejercicio, cada fase que se completa desde el Poder Electoral, tiene un equipo multidisciplinario que lo evalúa a detalle, ya que a su juicio, no es solo un servicio público para cada venezolano y venezolana, sino un compromiso que tiene un despliegue logístico no solo de tecnología, sino de personal y de puesta en escena de cada una de las condiciones que se dan para un evento electoral.

Recordó que la experiencia del Simulacro Electoral celebrado el pasado 25 octubre dejó una gran expectativa y un gran compromiso al momento de reeditar esa actividad.

Anunció que este martes 02 de noviembre la junta del Poder Electoral estará evaluando el directorio de la inversión que se hará en ese despliegue y ya en la tarde, se debería tener la fecha concretada para llamar a la participación del segundo Simulacro Electoral.

“La noticia la vamos a dar lo antes posible para evitar cualquier situación que esté cerca del 6 de diciembre, ya que este es un mes que va transcurrir con mucha velocidad, con mucho dinamismo, así que tenemos que cuidar cada detalle”, señaló.

Campaña Electoral

Indira Alfonzo resaltó que las normas ya están establecidas, hay un reglamento especial para la campaña electoral y en esta normativa se han colocado algunos pequeños temas que son propios de este proceso electoral, como es el respeto a las normas que ha establecido el Estado para la lucha y el combate contra la COVID-19.

“Estamos estudiando cómo vamos a poder coordinar cualquier actividad de aglomeración, de reunión, de movilización, siempre teniendo como premisa fundamental, que la salud de cada uno de los electores, electoras y de nuestra propia militancia, sea cual sea la organización con fines políticos que la convoque, es la prioridad”, señaló.

Destacó que el CNE ha reiterado en varias oportunidades que el derecho al ejercicio del sufragio, como derecho humano, también está acompañado con el derecho a la salud.

Asimismo, agregó que también se aumentó, en sintonía con la conciencia, prudencia y ponderación en las aglomeraciones, los minutos de campaña en los espacios, en los medios de comunicación tradicional como la televisión, la radio y la prensa, al tiempo que añadió que también se tiene la alineación que debe fortalecer la participación en las redes sociales.

“Esta es una campaña que nos compromete a todos, donde respetar las normas es parte de la puesta en escena del encuentro de voluntades, cuando más del 90% de las agrupaciones con fines políticos en el país han decidido participar por mandato constitucional al proceso de renovación de las autoridades al Parlamento Nacional, no es por capricho, sino que está establecido en la normativa”, añadió.

Detalló que esta normativa coloca sobre la mesa las reglas de esta fiesta democrática, que inicia este 3 de noviembre y finaliza el 3 diciembre, donde cada organización con fines políticos asume su compromiso de motivar a la participación, presentar sus propuestas electorales y también cuidar mucho a su militancia en estos eventos.

Presuntos ventajismos denunciados por algunos candidatos de la alianza opositora

La presidenta del CNE acotó que siempre se anuncia ese ventajismo, ha sido histórico decir que una tolda u otra, un factor político u otro siempre que se ostenta un cargo de poder nacional, regional o municipal, hay ventajismo.

“Nosotros estamos haciendo un seguimiento a la campaña y un seguimiento al comportamiento, no solo de los medios públicos, sino también privados y lo primero que deberíamos hacer no solamente anunciarlo, sino también demostrarlo y debe ser sustanciado a través de un expediente y de una denuncia formal “, dijo.

Ante esto, dejó claro que el CNE está como árbitro dispuesto a evaluar y a considerar cualquier situación de hecho que ponga en riesgo las garantías de pluralidad, de diversidad y de equilibrio en el proceso electoral que ha sido convocado para el próximo 6D.

Medidas de bioseguridad y prevención para el combate de la COVID-19

Respecto a las medidas de bioseguridad para el combate de la COVID-19, Indira Alfonzo manifestó que la política de Estado es el cuido que hay que tener con nosotros mismos y con los connacionales, donde el CNE ha sido enfático, firme y no pretende, bajo ningún concepto, hacer cualquier tipo de relajación, donde todas las autoridades que se involucran en el proceso el día de la elección, deben hacer el uso obligatorio del tapaboca y del distanciamiento saludable.

Explicó que el uso del tapaboca se ha incorporado como una herramienta para poder incorporarnos a cualquier actividad laboral, académica y que nos lleve más allá del recinto de nuestras casas.

“El uso del tapaboca es imprescindible, porque sabemos que es la primera barrera de contención en la lucha que tenemos contra la COVID-19, y debemos revisar y profundizar que el ejercicio del derecho al voto debe ir en sintonía con el derecho a la salud”, agregó.

Veeduría Internacional

La Presidenta del CNE manifestó que lo que se busca con la veeduría internacional es el fortalecimiento de las cooperaciones internacionales, bien sea regionales o mundiales, que tengan como premisa fundamental el fortalecimiento de la democracia y respeto hacia la autodeterminación de los pueblos.

Hizo énfasis en que el Poder Electoral lo que no va aceptar es que lo que no haga Venezuela, no se le puede permitir a terceros que tomen consideraciones prejuiciosas o pre adelantadas. “El que no haya venido no puede conocer la máquina”, dijo.