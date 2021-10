Clotilde Navarro: "Cada facultad decide su reinicio a clases"

El Vice rector administrativo de la Universidad del Zulia (LUZ) profesor Clotilde Navarro, informó para YVKE MUNDIAL ZULIA que el Concejo Universitario decide el reinicio de las actividades presenciales o semi presenciales a la máxima casa de estudios. Varias facultades vienen trabajando en mejorar la infraestuctura para reincoporarse paulatinamente a las actividades.

"En el mes de julio el CU aprobó que cada facultad hiciera su diagnóstico para saber si era viable el retorno a clases, la Facultad de Medicina se pronunció e iniciaron actividades, la Facultad de Odontología se reunen la próxima semana para tomar su decisión el concejo de facultad, las facultades de Derecho, Humanidades vienen dando clases virtuales. en aquellos casos que se requiere presencia se haría bajo la modalidad de asesorías académicas", explico Navarro.

En cuanto a las semanas flexibles manifestó el representante académico que se viene analizando ante la postura de ciertos gremios que integran la Universidad del Zulia. Reitero que un sindicato en base a consulta manifestó que se reintegrarían actividades.

En cuanto Apuz ya manifesto que no se incorporaran dijo el profesor Clotilde Navarro, destaco que hay facultades que no están acatando la medida de dicho gremio de profesores ya que están impartiendo clases. "Se entiende perfectamente la falta de combustible para movilizarse, transporte, los pagos, no se puede seguir perdiendo clases, los afectados son los estudiantes", recalcó Navarro.

Agrego además el profesor que la Dirección de Servicios Integrales de LUZ (DSI) no cumple sus funciones como tal ante la falta de unidades, equipos y personal suficiente, "la DSI es una dirección nula, los trabajadores que se reportan para cumplir sus funciones es porque hay algunas facultades que le cancelan en divisas, es la otra realidad, aquí hay que hacer críticos y autocríticos", enfatizó el Vice Rector Administrativo.

La Universidad dle Zulia (LUZ) desde hace un tiempo ha venido pasando por una situación de robos que han mermado su actividad académica, y su capacidad operativa, lo que ha obligado a las autoridades tomar medidas incluso en conjunto con la Gobernación del estado Zulia. A raíz de la pandemia en el 2020, los robos se incrementaron dejando algunas facultades inoperativas, convirtiendose en un problema a resolver junto al rosario de problemas que ya tenía la máxima casa de estudios.

En los diferentes espacios de la Universidad del Zulia se viene trabajando para regresar progresivamente a las actividades académicas convocadas por el Gobierrno Nacional bajo el esquema de flexibilización, y según decisión del Concejo de Facultad de cada facultad de la universidad.