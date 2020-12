YVKE MUNDIAL/Bertha Argüello/Prensa Clez

Cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad el Consejo Legislativo del Estado Zulia rindió un sentido homenaje póstumo al camarada legislador José Luis Acosta, quien partiera al encuentro del señor la mañana de este lunes, donde fue aprobado el conferimiento de la Orden Rafael María Baralt Post Morten.

La presidenta del órgano legislativo Dorelis Echeto manifestó: “Hoy toca despedir a un amigo a un camarada, a alguien que con su jocosidad y su mano amiga sabía llegar hasta las comunidades. No es fácil despedir a un hermano a alguien que le dedicó más de 28 años de sus servicios a la administración pública y al pueblo”.

De igual forma expresó la presidenta del CLEZ, Dorelis Echeto que José Luis Acosta Rodríguez fue el camarada amigo, fue un hombre luchador, guerrero, humilde, buen hijo, padre, esposo, hermano y que a pesar de las circunstancias siempre estuvo con su gente, dándoles fuerza para seguir adelante.

También los legisladores y legisladoras que conforman el Parlamento regional expresaron sus sinceros sentimientos de solidaridad a los familiares presentes en la sesión.

El vicepresidente del CLEZ, Juan Romero recordó las experiencias y luchas universitarias vividas junto al legislador Acosta. Asimismo el parlamentario homenajeó a su camarada leyendo un extracto de un poema: “Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme quisiera que me recuerden por haber hecho caminos por haber marcado un rumbo porque emocioné su alma porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados porque interpreté sus ansias porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices la seguridad de los justos el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores con comprensión por mis debilidades con carilo por mis virtudes, si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de HOMBRE.