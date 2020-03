Claudio Fermín ratificó apoyo al diálogo y rechaza invasión extranjera en Venezuela

El presidente del partido opositor Soluciones para Venezuela, Claudio Fermín, reiteró su apoyo al diálogo político como vía para lograr el entendimiento y solucionar los problemas del país al tiempo que rechazó la promoción de una invasión extranjera en el país.

Fermín entrevistado en el programa José Vicente Hoy, transmitido este domingo por el canal privado Televen precisó que la violencia y el odio no ofrecen nada al país y apostó por la Mesa de Diálogo Nacional que lleva adelante el Ejecutivo con representantes de la derecha del país.

Enfatizó que el fanatismo, el odio, la violencia no tienen nada que ofrecer a Venezuela. "Yo tengo fe en el diálogo y soy de los que cree que dialogar es buscar puntos de aproximación. Yo sí creo en la política nacionalista, no en la violencia, no creo en los tutelajes extranjeros", subrayó.

Señaló asimismo que Venezuela debe apostar a la estabilidad y que la Mesa de Diálogo es crucial para llegar a acuerdos y levantar el país. "El camino de los acuerdos y el de la política hay que transitarlo a fondo", insistió.

Fermín formuló un exhorto a la población a participar en las elecciones parlamentarias que se tienen previstas realizar este año 2020, indicando la importancia del voto.

"Hago un llamado a todos para que se atrevan a participar. Venezuela necesita un mínimo de estabilidad y estoy convencido de que el voto es uno de esos elementos", significó.

Asimismo, instó a los parlamentarios a tomar el rumbo del pluralismo y el entendimiento para dar soluciones a los problemas políticos y económicos del país.

Por último, Fermín reconoció el liderazgo histórico del comandante Hugo Chávez y su lucha contra las élites y los monopolios.