CIP investigará presuntos crímenes de guerra en Afganistán

La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional informó este jueves su fallo sobre la apelación promovida por la fiscal jefa de la Corte, Fatou Bensouda, dirigida a obtener autorización para investigar presuntos crímenes de guerra en Afganistán.

La solitud introducida en 2017para realizar la investigación sobre los crímenes perpetrados en Afganistán desde inicios del 2002, fue rechazada el 12 de abril de 2019 por la Sala de Cuestiones Preliminares II, alegando que «una investigación sobre la situación en Afganistán en esta etapa no serviría a los intereses de la justicia». La decisión fue apelada por la alta autoridad de la corte, reseña Telesur.

Con este fallo, la fiscalía de la corte procederá a investigar delitos reconocidos en los tratados de Derecho Internacional Humanitario, presuntamente cometidos por efectivos talibanes y de las fuerzas de seguridad afgana, así como del Ejército de los Estados Unidos y de la CIA, contra la población civil, en el marco de la Guerra de Afganistán.

Entre los delitos penales que se imputan, y hacia los que se dirigirá la fase de averiguaciones​​​​​​, están tortura y trato cruel, atentados contra la dignidad personal, violación y otras formas de violencia sexual.

La oficina de la fiscal jefa también afirmó que existe “base razonable” para considerar que efectivos de la CIA cometieron delitos de tortura en otros tres países donde funcionaron prisiones clandestinas, lo cual también será investigado.

El fallo de la Sala de Apelaciones resolvió el tema de la jurisdicción, controvertida en la vista en primera instancia. Los magistrados consideraron que, al haberse cometido los presuntos crímenes en suelo afgano, la Corte tiene jurisdicción para conocerlos.

La controversia viene dada porque Afganistán es signatario del Estatuto de Roma, que implementa la Corte Penal Internacional, no así Estados Unidos, que considera que la Corte no debe intervenir. No obstante, al ser el criterio territorial el primero a tomar en cuenta en cuestiones de jurisdicción, la Corte consideró que le corresponde adelantar la investigación.

Tanto Estados Unidos como Afganistán han rechazado el proceso. El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, la consideró “insensata”, al tiempo que su país retiró las visas a la fiscal jefa y otros miembros de la Corte. Pompeo precisó que EEUU tomaría otras medidas si no cambia la decisión del órgano jurisdiccional.

La Corte Penal Internacional, fundada a través del Estatuto de Roma, funciona como un tribunal de último recurso para conocer casos de violación a los derechos humanos, genocidios y crímenes de guerra si las jurisdicciones nacionales no pueden o no quieren enjuiciar.