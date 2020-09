Christian Santos deja el Deportivo y ficha por el VfL Osnabrück

Christian Santos ya tiene nuevo equipo. El venezonalo, que se despidió este jueves del Deportivo y de A Coruña a través de las redes sociales, ficha por el VfL Osnabrück de la segunda división alemana para las próximas dos tempordas. Así lo hizo oficial el club alemán, que anunció que el delantero llevará el número 9 a la espalda, como ya hizo en el club coruñés.

¡Bienvenido, Christian Santos! El delantero de 32 años ha firmado un contrato por dos años con el VfL Osnabrück y saldrá a la caza de goles en la próxima temporada con el número 9 a la espalda. ¡Qué bueno que estés aquí! #vfl1899 @11CSantos pic.twitter.com/LlZoCIt6Xm — VfL Osnabrück (@VfL_1899) September 3, 2020

«Después de cuatro años en España, estoy muy feliz de estar de vuelta en Alemania para jugar con el VfL Osnabrück. Después de mi conversación con el director deportivo, Benjamin Schmedes, la decisión de aceptar el desafío en VfL fue clara. Ahora estoy muy emocionado de conocer al equipo técnico y a mis compañeros, integrarme lo más rápido posible y llevar mi desempeño al campo», dijo el venezolano de 32 años, que empezará a entrenarse por separado este mismo jueves y mañana ya lo hará con sus nuevos compañeros.

Christian Santos aprovechó las redes sociales para despedirse y dejar patente todo su cariño hacia el Deportivo y su afición, a los que desea lo mejor y un rápido regreso a la Primera División. «Hoy me toca despedirme de una ciudad encantadora. Fueron dos años muy emocionantes y la verdad que le he agarrado mucho cariño. Sobre todo a su gente que me ha recibido y tratado con mucho cariño. Me sentí estar en casa. A los deportivistas y su gran afición, les quiero agradecer muchísimo por su apoyo incondicional. Ojalá el club vuelva los más pronto posible a PRIMERA! Es donde merecen estar! De mi parte muchas Bendición! Se les quiere mucho!»