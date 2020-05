China y Cuba impulsan proyecto de parque biotecnológico para producir fármacos

Empresas de China y Cuba dialogaron sobre la construcción y funcionamiento del primer parque biotecnológico conjunto que tendrá la tarea de investigar, desarrollar, producir y comercializar fármacos obtenidos en el Estado caribeño.

La embajada de Cuba en China informó que directivos del grupo BioCubaFarma y el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología intercambiaron por videoconferencia sobre el tema con líderes de la firma Guangxi Fukang Medical Investment and Management Co Ltd.

El parque biotecnológico es un acuerdo del grupo Biocubafarma y la Guangxi Fukang y quedará instalado en la Zona de Desarrollo de Fangchenggang, la cual tiene perspectivas de convertirse en un polo industrial experimental en la investigación y obtención de medicamentos para China y la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, refiere Prensa Latina.

Incluye la construcción de una plataforma cooperativa para brindar mejores servicios en la salud pública y de una firma mixta que elaborará fármacos de la nación antillana para enfermedades cardíacas, cerebro-vasculares y distintos tipos de cáncer, entre otras.

Entre los productos iniciales estarán la melagenina, el heberferón, la proctokinasa y la vacuna terapéutica contra la hepatitis B, todos con resultados comprobados y amplio prestigio en el mercado global.