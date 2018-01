Chile a punto de entrar al calendario 2019 de WRC

Chile dará a conocer su proyecto unos días antes del Rally de Argentina esta temporada, con ello buscarán que tanto el promotor de la WRC, como la FIA decidan si puede llegar al calendario de la temporada 2019.

El proyecto de la carrera estará basado en Concepción y según parece sería apoyada por los pilotos de la categoría, según comentó, Oliver Cielsa, jefe del promotor del WRC.

"Estamos muy cerca de un acuerdo. Este sería un rally centrado en bosques con carreras realmente buenas, con etapas que irían del nivel del mar hasta los 2.000 metros de altitud en la montaña", aseguró Ciesla a Motorsport.com.

"Por lo que hemos visto, Chile no estaría por detrás de algunos de los eventos que tenemos ahora mismo"

El organizador del Rally de Chile, Sebastian Etcheverry, dijo que el WRC sería enormemente popular en su país.

"Los rallies son el segundo deporte más grande en Chile detrás del fútbol. Hemos organizador el campeonato RallyMobil durante 18 años y el WRC es el siguiente paso para nosotros".

"Estamos listos para esto. Nuestras etapas –que son anchas y rápidas– tienen probablemente las mejores superficies del mundo para los rallies. Tenemos muchos caminos de bosque y son mantenidos con grava compacta para permitir a los camiones pasar en diferentes condiciones climáticas".

"En Concepción tenemos cerca de dos millones de personas con infinidad de hoteles e infraestructura".

Japón también busca un hueco en el WRC

Japón es otra cita que está luchando por un hueco en el WRC 2019 con un evento cercano a la ciudad de Toyota, al oeste de Tokio.

La propia marca Toyota parece estar apretando para que se celebre el evento y quiere tenerlo en el calendario antes de los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020.

La oportunidad de Croacia parece estar desapareciendo, ya que los organizadores encuentran complicado ubicar el evento en septiembre, momento en el que se celebran las vacaciones.

Cielsa también añade que otro evento de asfalto en Europa no es lo que más están buscando.

"Crear el calendario consiste en elegir. No necesito 13 rallies de asfalto en Europa y no necesito tener 13 rallies históricos. Con Montecarlo, Gran Bretaña y Finlandia, el calendario no está corto de rallies clásicos. Y el calendario no es solo de asfalto y de Europa".