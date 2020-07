Un seguimiento detallado del paso del cometa C/2020 F3 NEOWISE, se está haciendo en el Centro de Investigaciones de Astronomía “Francisco J. Duarte” (Cida), en Mérida, basado en las efemérides del Centro de Planetas Menores auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y las efemérides de la NASA.

Giuliat Navas, jefa del Departamento de Astronomía de esta institución adscrita al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, viene trabajando en este sentido desde el 27 de marzo pasado cuando se anunció a la comunidad astronómica el descubrimiento del cuerpo celeste, por parte de la misión NEOWISE del telescopio espacial WISE, del cual proviene su nombre.

Fue el tres de julio cuando evidenciaron que había resistido su cercanía al Sol en una trayectoria que lo llevó a un poco más de 43 millones de kilómetros de distancia del mismo; esto abrió una nueva posibilidad de observarlo y estudiarlo, mientras se aleja del Sol y las órbitas de los planetas del Sistema Solar.

El pasado 15 de julio este cometa pasó por cielo venezolano durante el día. Navas destacó que es difícil asegurar una observación exitosa del mismo debido a la luminosidad del Sol; sin embargo, se pudiese intentar entre las 6:11 am y las 9:00 am (hacia el Nor-Este) y entre 6:30 pm y las 11:00 pm (hacia el Nor-Oeste), siempre cerca del horizonte, cuando el Sol no concuerde en su posición con el cuerpo celeste y el brillo de su “cabellera” sea visible; además, dependerá del estado climático y topográfico de cada ciudad.

Observación con tablas referenciales

Puesto que el cometa C/2020 F3 NEOWISE se va alejando de la Tierra será más difícil su observación a simple vista, lo que no significa que no pueda seguir siendo monitoreado a través de telescopios, hasta que ya sea imposible hacerlo.

“Desde diferentes puntos del territorio venezolano podemos intentar observar el Cometa C/2020 F3 NEOWISE, durante la segunda quincena del mes de julio, utilizando las tablas referenciales donde se cruzaron los datos de la salida y puesta del Sol, ofrecidos por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología en su Almanaque Meteorológico 2020”, destacó Giuliat Navas.

Desde el Cida mantendrán actualizados los datos, a pesar de la COVID-19, donde cuentan con los reportes de observación de los eventos astronómicos registrados desde diferentes partes del país. “Para observar el cielo no hace falta salir de casa, con acercarnos a una ventana o a la puerta podemos descubrir las maravillas de nuestro Universo”, aseguró Navas, quien en la recopilación de estos datos contó con el apoyo de Ángel Díaz, jefe del Departamento de Divulgación Científica del Cida.