Casos asintomáticos del Covid-19 desencadenan el 80% de los contagios

De acuerdo a una investigación de la revista científica Science de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, los casos no documentados del coronavirus Covid-19, en gran parte asintomáticos, son responsables del 80 % de las infecciones, sostuvo este martes el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez.

“Demostraron que los casos no documentados, es decir no diagnosticados, muchos asintomáticos, son los responsables de la infección del 80% de los casos documentados. Por ejemplo, Venezuela tiene hasta ahora 33 casos, cada 10 de esos 33, ocho se infectaron por una persona que no se sabia que tenia el virus”, indicó en referencia a un artículo difundido por la revista.

Rodríguez dijo que en Cúcuta, Colombia, existe un grave problema de salud pública que es inherente a Venezuela, puesto que en el norte de Santander no se están tomando las medidas preventivas ni de cuarentena.

El ministro resaltó que esta situación trae como consecuencia una cantidad de casos no documentados, “que no fueron diagnosticados, que la gente no sabe que tiene coronavirus”, acotó.

La investigación de Science denominada “La infección sustancial no documentada facilita la rápida diseminación del nuevo coronavirus (SARS-CoV2)”, se basa en muestras de las infecciones reportadas en la República Popular China con un mecanismo de metapoblación que incluye casos indocumentados y su contagio.

El medio cita que el 86 % de todas las infecciones fueron indocumentadas antes de las restricciones de movilidad y viaje en el país asiático a finales del mes de enero.

De igual forma, el funcionario instó a las familias venezolanas a cumplir la cuarentena decretada por el Ejecutivo Nacional para que no se expongan a ser contagiados, que hasta la fecha registra 184.976 contagios confirmados y 7.529 decesos en 159 naciones, de acuerdo a datos suministrados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Puede tener una persona al lado que aparenta estar sana y esa persona está infectada”, expresó en declaraciones desde el Palacio de Miraflores, al tiempo que anunció que la Comisión Presidencial de Prevención del Covid-19 recomendará al Jefe de Estado, Nicolás Maduro, el cierre de los servicios del Metro de Caracas y ferrocarriles en todo el territorio nacional.