El candidato a la Alcaldía del Municipio Libertador, con el apoyo del Movimiento de Integridad Nacional-Unidad (MIN) y Soluciones, Carlos Melo aseguró ayer que representa la opción de los independientes en Caracas y buscará con ellos ganar y trabajar por quienes quieren un cambio en la ciudad.

Sin embargo, manifestó no tener problema alguno de reunirse con Ecarri o Guanipa para llegar a acuerdos, pero sobre realidades objetivas. “Si con base a encuestas reales, serias, me demuestran Ecarri o Guanipa que tiene posibilidades reales de ganar, yo no tendría problemas en declinar mi candidatura en favor del que tenga la mayoría de apoyo popular”.

Acerca de las elecciones del 21 de noviembre, el candidato advirtió que el tema a derrotar es la abstención. Melo dijo: “El pueblo está cansado de tantas mentiras y ofertas no cumplidas por la clase política de nuestro país”.

Sobre el tema de los votos, el dirigente político recordó: “En Caracas contamos con 2.277.074 votantes aproximadamente, según el padrón electoral de las últimas elecciones parlamentarias, todo esto sumado con una nueva arquitectura de circuitos que desfavorece a los partidos pequeños por la proporción de los votantes”.

En este nuevo proceso de campaña Melo afirmó: “La meta por alcanzar es rescatar el real ejercicio democrático del país y reducir al mínimo los elevados índices de abstención electoral. En Caracas la abstención ronda el 64%, producto del último evento electoral parlamentario. Esta realidad tenemos que cambiarla radicalmente y por eso propongo mi candidatura”.

“En esta campaña somos cuatro candidatos, pero es de hacer notar que la candidata del PSUV no es originaria de Caracas. ¿Será que esta señora conoce la realidad de nuestra ciudad capital?”, preguntó Melo.