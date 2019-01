Caracas se reincorporó a sus primeros entrenamientos del 2019

El club once veces campeón de Venezuela, Caracas Fútbol Club, arrancó sus entrenamientos este jueves 3 de enero siendo su primer día de labor del 2019 de cara la campaña entrante en el balompié venezolano.

En el segundo día de trabajo (jueves 4/01), los avileños trabajaron en sesiones divididas, matutina y vespertirna, extendiendo las labores tácticas y físicas con sus nuevas incorporaciones junto a los que ya conformaban la plantilla desde el pasado ciclo acompañados de algunos canteranos.

Entre las nuevas caras del conjunto avileño estuvo el mediocampista, Ricardo Andreutti, quién comentó para la web de Meridiano sus sensaciones vividas en su regreso al bando capitalino. “Siento que no me había ido, aunque hay muchos nuevos también quedaron varios compañeros y amistades en el club. Además llegar y que esté la barra el primer día a uno se le eriza la piel. Este equipo representa mucho, lo físico pasa a un costado y el entusiasmo es un combustible que hace que lo disfrute aún más”, declaró.

Andreutti vivirá su primera experiencia en el mandato del técnico más ganador del balompié venezolano, Noel Sanvicente. El mediocampista señaló lo que se siente estar bajo sus filas. “Es primera vez que trabajo con él, siempre hemos estado en contra. Le tengo un respeto y admiración. Tenemos la misma filosofía y entendemos de que trata esta institución, sus valores y como sostenerlo, por allí sería la conexión. Ahora sería cuestión de él, acoplarme a sus ideas, a mis compañeros y estar apto lo más rápido posible”, añadió.

En cuanto a las nuevas reglas de la Liga FUTVE con respecto a la continuidad de los encuentros, en el que no va haber postergaciones en los compromisos de copa internacional que choquen con el torneo, el volante asimiló que el bando caraqueño mantiene un buen plantel para pelear por los certámenes a competir.

“Tenemos un grandísimo equipo, confiamos y debemos elevar la competencia interna, junto a que todos estemos sanos y a disposición ahí es donde se va a llevar al equipo. Jugar domingo – miércoles es lo que uno le gusta y conmueve con ese vértigo de encuentros que a uno lo mueve más”, dijo.

El mediocampista de origen caraqueño finalizó con los objetivos que mantiene tanto la institución como en lo personal para la temporada 2019. “Queremos ser campeones y jugar no menos de ocho partidos de Copa libertadores”, concluyó.

Alain Baroja: Este equipo siempre será mi casa

Por su parte, otro buen "hijo que vuelve a casa" es el ex guardameta de la selección nacional, Alain Baroja, quién finalizó su préstamo con el Carabobo FC para regresar a las filas del elenco dirigido por Noel Sanvicente.

El cancerbero destacó su enorme gratitud y alegría de regresar a la institución que le dio su salto al extranjero y a la vinotinto. “Estoy muy contento, regreso a mi casa la que siempre me abrió las puertas y me formé como jugador y como persona. Este equipo me dio las comodidades para formarme, crecer como atleta y poder salir al exterior junto el salto a la selección nacional como a diversos clubes con los que estoy agradecido en haber estado. Hoy me toca regresar al Caracas en un club que nunca le cerré la oportunidad de volver, siempre mantuve contacto con ellos con un pensamiento a futuro de regresar y hoy se me dio”, comentó.

Baroja, quién vio su última oportunidad como guardavalla en el fútbol venezolano la pasada temporada con el Carabobo FC en condición de cedido, relató sobre la grandeza del club al encarar una fase 2 de Copa Libertadores ante un rival ecuatoriano (Delfin) o paraguayo (Nacional), aún por definir, donde no tendrán descanso ni postergación de partidos en el cuál tendrán que variar con continuidad la plantilla para competir en el 2019.

“Será una seguidilla de partidos importante. Más allá de los juegos serán los viajes, que serán complicados por temas de situación país. Este club se caracteriza por ser grande y trata siempre de resolver cualquier adversidad. Sé que estarán trabajando para estar cómodos nosotros y descansado para poder recuperarnos al 100%. Esta plantilla está conformada con un gran nivel junto a jugadores jóvenes, en la cantera, que el profe (Sanvicente) sabe variar y sacarle provecho. Cualquiera está preparado para jugar tanto el torneo como la Copa”, agregó.

El custodiada postes de 29 años aseguró que en lo personal una campaña mala “la puede tener cualquiera”, esto con respecto a las últimas temporadas de altibajos que ha tenido en el balompié venezolano en el que, con la exigencia del cuadro capitalino, buscará reencontrar su nivel de selección nacional.

“En el fútbol y en la vida siempre puedes vivir momentos buenos y malos. Hoy en día cuando uno está en momentos difíciles es cuando de verdad pisas tierra y te das cuenta de muchas cosas para reflexionar. Son años que uno lo ve malo pero uno lo premia más y eso hace que uno crezca como persona y trate de seguir trabajando con mucha humildad con la que siempre me he caracterizado, en el día a día, que dará fruto para una selección o una salida al extranjero”, aclaró.

El arquero caraqueño concluyó con las metas y objetivos que planteó con el conjunto más ganador de Venezuela para la temporada 2019. “Uno viene siempre con aspiraciones grandes. Paso a paso, poco a poco, estamos iniciando la pretemporada. Estamos en un club que es el más galardonado de nuestro fútbol, que siempre se ha caracterizado por estar en la cima y estar peleando un octagonal para luchar por un título que será así este año”.

“Ahora con 20 equipos va a estar más parejo, más viajes y más encuentros encima pero también tenemos la ilusión de poder estar arriba y afrontar la Libertadores que sin duda será de los más importante para el club en el año”, finalizó.