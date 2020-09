El exgobernador de Miranda y excandidato presidencial, Henrique Capriles Radonski, convocó este miércoles al pueblo venezolano a participar en los comicios parlamentarios del próximo 6 de diciembre, donde se elegirán a los nuevos miembros de la Asamblea Nacional (AN).

"Convoco al país a movilizarse y luchar. Eso es lo que nosotros sabemos hacer. No nos vamos a resignar, ni le vamos a regalar a (presidente Nicolás) Maduro la Asamblea Nacional, ni le vamos a regalar a Maduro nunca nada", expresó el dirigente de oposición en una videoconferencia vía Skype.

En este sentido, indicó que los candidatos de la oposición para esta nueva jornada electoral — establecida en la Constitución venezolana — "deben salir desde los gremios, desde las bases y los políticos acompañando".

"Nuestra pelea es para que las elecciones sean limpias (...) Yo he decidido luchar. No me voy a quedar de brazos cruzados. Esta elección nos permite abrir caminos", aseveró el dirigente.

Recalcó que, en estos momentos, la única salida para la situación que vive el país es participar en los sufragios y "luchar para que existan todas las condiciones necesarias para que participen todos, los más de 20.000.000 de convocados", precisó.

"Lo que queda es el voto y nosotros vamos a pelear para que existan condiciones y ese voto se exprese", puntualizó Radonski.

Al respecto, valoró positivamente la iniciativa del ministro para Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, quien este lunes envío una misiva al secretario General de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, y al Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, para que participen como observadores internacionales para las venideras elecciones.

"Ojalá acepten, que den los tiempos, que se abran caminos para que ese proceso sirva para Venezuela, para los venezolanos y sirva para salvar al país. Nadie está diciendo que con esta elección vamos a resolver la crisis política pero si no luchamos nos vamos a arrepentir", sentenció.

Ante esta situación, instó a la oposición a no cometer el mismo error de 2005, cuando llamaron a la abstención en elecciones parlamentarias.

"La Asamblea termina el 5 de enero de 2021. A partir de allí, siempre y cuando la pandemia lo permita ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos tapamos los ojos, los oídos? ¿Nos volvemos a dar con la misma piedra del 2005? 2005 la oposición dijo 'No voy' Cinco años duró aquella Asamblea Nacional 'roja rojita' que nombró poderes y que cargamos esa cruz unos años más, y la seguimos cargando", señaló.

En referencia al indulto presidencial - otorgado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro el pasado lunes - así como la medida de arresto domiciliario al dirigente de oposición, Juan Requesense; Radonski indicó que - en referencia a este último - estuvo desde el año 2018 solicitando su excarcelación, por las vías políticas.

"Si tengo que hablar con rusos, chinos, norteamericanos, con el quien sea. Eso es lo que hacemos los políticos. Eso es lo que uno tiene que hacer", concluyó.