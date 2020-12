Capriles pide a nuevo gobierno de EE.UU. acabar “interinato” de Guaidó

El dos veces candidato presidencial opositor de Venezuela Henrique Capriles dijo que el mandatario electo de Estados Unidos, Joe Biden, debe entender que el gobierno interino venezolano es un plan “agotado” que no puede continuar.

Capriles concedió una entrevista a la BBC la cualfue dada a conocer el pasado miércoles y divulgada por la agencia de noticias Reuters.

En Estados Unidos “la nueva administración debe entender que este plan se agotó y no puede dar continuidad al statu quo: el interinato”, expresó Capriles.

Sentenció que "la oposición hoy no tiene un líder, no hay un liderazgo, nadie que sea un jefe; no existe. Esto fue un capital político que se acumuló y se botó a la basura, puros lugares comunes, discursos gastados (...) No tengo nada personal contra Guaidó, pero eso se acabó, está acabado, fundido, cerrado, listo".

Es por ello, que vaticinó una reconstrucción de la oposición venezolana en 2021: "La vida es un proceso de reinvención permanente. Lo peor es estar en estado de negación. Hay que reconstruir la oposición".

Por otra parte, sostuvo que a partir del 5 de enero se inicia una nueva etapa en la Asamblea Nacional, tal y como lo determina la Constitución Bolivariana.

"El 5 de enero termina un periodo de la Asamblea Nacional, porque lo dice la Constitución", dijo.

Para Capriles, es un riesgo la posición asumida por el diputado opositor Juan Guaidó quien ha insistido en la continuidad del actual parlamento, cuyo periodo se vence el 5 de enero de 2021. Es por ello que Capriles propone un acercamiento con la comunidad internacional para alcanzar un acuerdo político en el país, donde se incluya el tema de las medidas unilaterales y coercitivas impuestas por Estados Unidos y sus aliados en el mundo. Estos contactos deben incluir a EEUU, Europa, el Vaticano y los países de América Latina para "tratar de alinear a toda la comunidad internacional para asumir la solución política sobre la base de un acuerdo que coloque las sanciones como instrumento para negociar una reinstitucionalización del país, un nuevo poder electoral que permita recuperar la vía del voto y un cronograma de elecciones para dos procesos no reconocidos por el mundo, presidenciales y las de un parlamento reconocido", propuso. Apuntó que la solución política debe incluir una agenda de acuerdos y de negociación.

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ganó con la mayoría de votos los comicios parlamentarios del 6D, en los que no participaron sectores de la extrema derecha nacional. El período de cinco años de la actual Asamblea Nacional, presidida por Guaidó, culminará el próximo 5 de enero de 2021, cuando asumirán los nuevos diputados.