Candidatos denuncian fraude en proceso de elecciones en Colombia

Las elecciones legislativas e interpartidistas que se realizaron este domingo en Colombia, una de la más tranquila de las últimas décadas, se caracterizó por las denuncias de irregularidades y fraude hecha por parte de partidos de izquierda y de derecha que participaron en la contienda.

El ganador de la consulta interpartidista, por el partido Centro Democrático, Iván Duque Ramírez, fue uno de los primeros en rechazar el proceso de elecciones y exigir al gobierno colombiano -ante el Ministerio del Interior- las garantías electorales pertinentes, ante la gran cantidad de denuncias del pueblo por la falta de tarjetones en cuatro ciudades (Medellín, Bucaramanga, Cali y Bogotá), lo que obligó a los electores a sufragar con tarjetas fotocopiadas.

Por su parte la precandidata a vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien va en llave con Duque a las presidenciales del 27 de mayo, denunció que el gobierno nacional y las autoridades electorales no garantizaron el derecho de los ciudadanos a recibir el tarjetón para la elección.

"Presidente Santos, hemos hecho una campaña limpia, con propuestas. En condiciones muy desiguales frente a los demás. Usted no ha honrado su deber como Jefe de Estado. Usted y el ministro que le negó los recursos a la Registraduría y el propio Registrador, que no le advirtió a tiempo a Colombia sobre el riesgo que teníamos hoy, no están honrando esta democracia. Ustedes tres deberían renunciar hoy mismo", expresó, citada por el portal colombiano El País.

En esa línea, Gustavo Petro, quien resultó electo como candidato presidencial, por el Movimiento Progresista -de izquierda- indicó que el presidente Juan Manuel Santos "le metió las manos a las elecciones".

Sostuvo que "Santos se inclinó por el fraude y la falta de transparencia electoral", lo que representa un "insulto a la democracia".

Así mismo, condenó a través de su cuenta en Twitter que la Registraduría Nacional de Colombia ofreció datos no verificables.

"Busquen en la página de @Registraduria el resultado de las consultas de cualquier mesa en Colombia, nunca lo encontrarán. La razón?: los datos se dieron por teléfono sin huella digital. Que para eso están los testigos? No nos los permitieron. Es un fraude? Sí", escribió.