Jehyson Guzmán, Yanetzy Urbina y la dupla perfecta del circuito 2 del estado Mérida integrada por Idania Quintero y Yeymi Suárez participaron en un encuentro con líderes políticos y sociales para afinar estrategias de cara a las elecciones parlamentarias este 6D

Con la participación de los candidatos de la Patria voto lista nacional Jehyson Guzmán y Yanetzy Urbina por el Sector Campesino, junto a la dupla perfecta del circuito 2 Idania Quintero y Yeymi Suárez, se llevó a cabo una asamblea con las estructuras políticas y los Clap, en la parroquia Arapuey del municipio Julio César Salas del estado Mérida.

El encuentro contó también con la participación del jefe político del municipio Julio César Salas, Silvio Luis Torres y Eladio Ramírez, organizador del PSUV en el sector de Arapuey. La asamblea fue transmitida por la Radio Portal 102.9 FM, conducido por el comunicador comunitario Nelson Urbina.

En su intervención Jehyson Guzmán, candidato lista nacional, afirmó que en 37 días el pueblo le pasará factura a los apátridas que llamaron al bloqueo de la nación."Estamos a 37 días de ir a cobrar una factura pendiente a los apátridas, los mismos que llamaron al bloqueo, a los que han propiciado que organismos internacionales nieguen créditos al gobierno del Presidente Nicolás Maduro, recursos que necesitamos para atender a los enfermos".

Asimismo, Guzmán indicó que un día los venezolanos "Vamos a salir liberados de la opresión imperial y ese día está cerca", señaló.

En tanto que la candidata del circuito 2, Idania Quintero, explicó que a la Asamblea Nacional apátrida le bastaron 5 años para saquear a la nación. "Donde están los que durante 5 años fueron electos en la Asamblea Nacional, los que en 5 años sumieron en desgracia a nuestro pueblo, 5 años desvalijando la Patria".

Quintero, también en su discurso, hizo un llamado a la fuerza trabajadora del Páramo. “Tenemos la moral en alto para conquistar la Asamblea Nacional el 6 de diciembre de la mano de nuestros campesinos, empresarios y nuestro pueblo".

Por su parte, el candidato suplente, Yeymi Suárez, afirmó que lo primero que harán el 5 de enero en la Asamblea Nacional, será solicitar el fin del bloqueo imperial. "Vamos a solicitar que desbloqueen este país y estamos seguros que con una asamblea patriota lo conseguiremos", advirtió.

Suárez aseguró que no se rendirán hasta conseguir salir del bloque imperial impuesto al país.” No nos vamos a entregar, no vamos a desmayar, vamos a salir de esta situación, todos en unión perfecta, lo vamos a conseguir este 6 de diciembre”.

Finalmente, Yoley Morillo, jefa de Calle del municipio Julio César Salas, ratificó que los líderes y lideresas sociales del estado Mérida, muy especialmente los del Eje Panamericano, están comprometidos con el legado del comandante Hugo Chávez y demostrarán el próximo 6D que,votando por los candidatos de la Patria cumplirán con el país.