YVKE MUNDIAL/Bertha Argüello

El candidato por Voto lista Zulia, Juan García por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el Gran Polo Patriótico (GPP), ha recorrido la región zuliana, motivando al voto, motivando a la participación, además de promover cambios dentro del ejercicio del periodismo como una forma de hacer una nueva labor más apegada a la verdad, en el programa Contendor Político a través de YVKE MUNDIAL 102.9 FM además de analizar la situación comunicacional actual, hablo de su contacto con la gente y de la necesidad de hacer leyes en materia de una nueva legislación en referencia a ejercer el periodismo y hacer revisiones para integrar nuevos elementos.

“El periodista venezolano se debe fundamentalmente al pueblo (…) y una de mis tareas va ser legislar en función de crear condiciones que puedan penar estas viejas prácticas centradas en el engaño, manipulación, ocultamiento de la verdad, lo que aquí se volvió como una forma de hacer periodismo. El Zulia tiene que ver con eso, porque aquí se desvirtuó mucho el ejercicio con la llegada de gobiernos de derecha querían comprar todo lo que caminaba, comprar conciencia, unas prácticas con relación al periodismo que atentó contra la realidad venezolana”, detallo García.

Dijo además que la derecha lo que ha hecho es desvirtuar la labor periodística. “Lo han venido haciendo con toda la trama comunicacional orquestada desde la actual Asamblea Nacional que genere condiciones que justifique una invasión militar, un bloqueo una serie de estrategias comunicacionales, el pueblo no conoce mucho de eso, tenemos un pueblo comunicador hoy, tenemos un pueblo que gracias a la apertura de las democraticaciones de las comunicaciones generada en Venezuela, con el espectro radioeléctrico y comunitarias, redes sociales, hoy todos toman fotos y publican, escriben, con todo eso tenemos hoy en día una nueva realidad de la comunicación y ejercicio del periodismo que yo creo que tenemos que normar. Hay que revisar las sanciones que hay en la ley del ejercicio del periodismo son irrisorias, para quien atenten contra la reputación de una persona una empresa, genere una campaña para destruir”.

Hay que buscar la manera a través de las leyes de adecuar esa ley del ejercicio, pudiera llamarse ley del ejercicio responsable de la comunicación, hacer una comunicación responsable y con respeto a proteger a nuestras familias que han sido afectadas por toda esa guerra psicológica, enfatizó García, candidato por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el Gran Polo Patriótico (GPP).

El Presidente hizo un llamado a formar una comisión contralora para investigar primero a los actuales diputados, a lo que ha sido el gran robo más grande de la historia, y también investigar la corrupción, el presidente viene insistiendo en eso, insistió el periodista Juan García candidato por voto lista Zulia.

“Yo soy Periodista egresado de La Universidad del Zulia, he realizado unas reflexiones en mi Instagram, yo soy de los que cree que interpretar no es informar y que cuando opino no comunico, con base en eso nosotros tenemos que hacer una ley bien blindada, yo eliminaría la objetividad en la universidad, cuando haces un titular ya hay subjetividad. El discurso neoliberal ha utilizado el tema de la neutralidad con mucha inteligencia, tú ves el nombre de los periódicos, El Nacional, El Universal, El Excélsior, son nombres asépticos que te permiten allí meter cualquier cosa, ese discurso neoliberal responde a un modelo económico en particular la defensa del capital, dueños de medios, las universidades norteamericanas con sus doctrinas económicas van en defensa del capital y en defensa de los bancos”, explico García.

El candidato Juan García por voto lista regional a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el Gran Polo Patriótico (GPP), tiene le ímpetu del cambio el próximo 6 de diciembre cuando sean las elecciones para renovar a los nuevos miembros del parlamento nacional y hacer nuevas leyes que sigan impulsando las transformaciones en el país.

Recorriendo el Zulia

En cada visita a los municipios donde ha logrado el contacto con la gente, destaca que ha sido la diversidad de opiniones lo que lo ha llevado a motivar a la gente a votar, además de establecer esa comunicación que da apertura a decir la verdad y explicar todo el asedio que ha vivido Venezuela.

“Hay sectores donde hay gran cantidad de gente animada para el voto, hay otros que están más escépticos, me ha tocado recorrer el Zulia, por ser voto lista he visto el Sur del Lago muy animado para el voto, en Baralt, Cabimas, en Jesús Enrique Lossada, en Miranda, en Maracaibo unas parroquias que otras, se hizo el recorrido por Chiquinquirá, esta es una parroquia que fue manipulada por los adecos y un nuevo tiempo por muchos años”, dijo el candidato.

Agrego que en cada recorrido ha escuchado diversidad de opiniones. “Nos toco ir y conversar con la gente y hubo gente que se nos enfrento y conversamos con él, afectado tanto él como nosotros por el bloqueo económico. Yo he aprendido hacer la política trabajando, el trabajo de nosotros estará articulado con la población, hay una página donde la gente puede hacer sus propuestas, el Presidente ya tiene propuesta de leyes”.

Sobre su propuesta para el sector productivo de la región en su reciente visita a la zona Sur del Lago, manifestó que se ha de trabajar de manos con los productores y agricultores. “El sector ganadero hoy en día en el Zulia está trabajando con el Gobernador, están reunido en función de erradicar la fiebre aftosa para que Venezuela tenga condiciones para exportar ganado, para potenciar la producción ganadera de la zona, la Sierra de Perijá que tiene potencial para cultivar café, hay condiciones para cultivar café igual que en la zona sur del lago, la palma aceitera”.