El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, rechazó contundentemente la injerencia del Alto Representante de la Unión Europea (UE) para Política Exterior, Josep Borrell, y el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, en los asuntos internos del país, tras publicar que sostendrán un encuentro en Bruselas para abordar la "estabilización y redemocratización" de Venezuela.

El diplomático venezolano a través de su cuenta en Twitter @jaarreaza escribió: La soberbia y la mentalidad colonial se desbordan en este tipo de declaraciones. Venezuela es irrevocablemente libre e independiente desde hace 200 años. Ocúpense de sus asuntos, que no son pocos. Mind your own business.

Blinken llegó a Bruselas este lunes en la noche, según confirmó él mismo en su cuenta Twitter. En su agenda tiene previsto encontrarse con Borrell y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el próximo miércoles 24 de marzo.

Las relaciones entre Venezuela y la comunidad europea llegaron a su nivel más bajo en febrero pasado, cuando la UE decidió imponer nuevas sanciones unilaterales contra el país por la realización de las elecciones parlamentarias de diciembre de 2020.