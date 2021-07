El canciller Jorge Arreaza, rechazó las críticas y ataques de sectores de la derecha venezolana contra la colaboración cubana con el pueblo de Venezuela.

"Clase de obsesión la de la derecha venezolana con Cuba: no son médicos, son brujos (2003); no enseñan a leer, adoctrinan (2004); en los CDI (Centros de Diagnóstico Integral) lavan cerebros (2007); la vacuna Abdala no sirve, es una estafa (2021) ", enumeró Arreaza en su cuenta de Twitter, donde además criticó que el sector opositor cuestiona el reciente acuerdo para el suministro del candidato vacunal Abdala contra el Covid-19.

Voceros opositores y de círculos científicos adversos a las políticas gubernamentales cuestionaron la intervención sanitaria activada por las autoridades de Venezuela con el fármaco desarrollado por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de la isla, refiere una nota de la agencia Prensa Latina.

Hay que señalar que el Gobierno Bolivariano acordó con Cuba el suministro de 12 millones de dosis de la vacuna Abdala, para incorporarla a la campaña nacional de inmunización contra el Covid-19.

Esta vacuna tiene una eficacia superior al 92 por ciento, como lo señaló el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro durante la cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).

Venezuela tiene como objetivo garantizar la inmunización del 70 por ciento de la población en el transcurso de 2021, mediante convenios suscritos con Rusia, China, Cuba y el Fondo Global de Acceso a Vacunas contra el Covid-19 (Covax) para el suministro de los inyectables.