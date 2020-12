Campaña electoral 2020: Una gran obra colectiva y focalizada

Alexander Sanabria

Una vez finalizada oficialmente la campaña electoral en Zulia de cara a la elección de parlamentarios a la asamblea nacional (AN)Yvke mundial decidió conversar, con algunas figuras políticas en la región para conocer de primera mano sus impresiones al respecto.

Pero antes de entrar en detalles informativos es necesario recordar que el origen de la palabra estrategia está en el lenguaje militar y se refiere, al arte de dirigir las operaciones e igualmente la táctica, se vincula a lo militar y designa el arte de poner en orden, mover y emplear las fuerzas propias para la batalla.

Siendo así entonces la estrategia, es el plan general que dirige las acciones y la táctica es el conjunto, de operaciones específicas que se realizan.

Ahora en ésta ocasión le tocó el "Turno al bate" a Orlando Rafael Urdaneta, jefe del comando de campaña circuital 2 integrado por los municipios: Jesús Enrique Lossada y la Cañada de Urdaneta.

Sin vacilación y con tono firme el también alcalde de la Cañada mencionó que la presente lapso de tiempo dispuesto por el ente comicial, para que los aspirantes a la AN difundierán sus propuestas durante 30 días continuos se basó no sólo en manejar el tema del escenario sanitario nacional; sino además que los candidatos del GPP/Psuv que participaron en cada uno de los momentos de la contienda desde la fase del diagnostico hasta la consumación del ciclo electoral, pudieron constatar diversas situaciones a las que se enfrentaban previo al 03/11/20 gracias al trabajo logístico hecho por salas situacionales, comunas y demás organizaciones políticas de la "Marea roja"; situación que según Orlando Rafael Urdaneta permitió

sortear con mayor cautela adversidadespara no impactar de manera negativa, el proceso político venezolano.

En el caso del circuito electoral 2 del Zulia los abanderados del Psuv fueron: Jhonny Bracho (Principal 1) y Gladys Mengual (Suplente 1). "La campaña electoral 2020 fue una gran obra colectiva, con un plan maestro de estrategias. Desde éste punto de vista el espacio geográfico electoral que me tocó dirigir se realizó una buen cronograma, para minimizar baches puntuales en función de evitar errores de planeación (...) A pesar del que diran hubo un diagnóstico que midió la definición precisa acerca del contexto político, histórico, económico y social actual para que tomando en cuenta la coyuntura presente se logrará un objetivo (...) No se trató de repetir el estereotipado “Quiero ganar” sino de describir objetivos precisos, claros, medibles, realistas y que sean posibles", sentenció el también jefe del comando de campaña municipal (Cañada de Urdaneta) Orlando Rafael Urdaneta.

Otro aspecto que detalló el regente Orlando Urdaneta fue que se transmitió un contenido contundente por instrucciones de la dirección nacional del Psuv, que tuvo cómo idea central explicar ante propios y extraños el porqué votar por los candidatos de la Patria. "Fue un mensaje simple, breve, claro, portador de emociones y ligado a los problemas de las personas que integran el target comicial. También se hizo incapie en la organización de la enorme operación electoral que significa ,una campaña (...) Ello requirió de un organigrama con estructuras organizativas claras, distribución de cuadros políticos y técnicos, criterios para la toma de decisiones y mecanismos de comunicación interna", detalló el entrevistado en cuestión.

Y para finalizar Orlando Rafael Urdaneta (Jefe del comando de campaña circuital 2) en tierra zuliana dijo que siente una satisfacción especial de haber alcanzado la designación delegada, puesto que en el municipio la Cañada de Urdaneta hace 2 años atrás una catástrofe natural generó pérdidas materiales y humanas; entre ellas la devastación adsoluta de instalaciones de medios de comunicación que hasta hoy a pesar de los grandes esfuerzos hechos no han podido ser recuperada; pero con todo ello el personaje en cuestión finalizó ésta entrevista con la frase: "Misión cumplida"!!!.