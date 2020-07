Califican de mala decisión salida de EE.UU. de la OMS

El director del Instituto de Política de Salud Global de Harvard, Ashish Jha, criticó el miércoles en un programa de televisión de la cadena ABC (nacional) la decisión de la Casa Blanca de abandonar la Organización Mundial de la Salud (OMS), efectiva a partir del año próximo.

Jha dijo que cree que "es una decisión extraordinariamente mala que dañará la salud pública mundial y dañará la salud del pueblo estadounidense", al responder sobre el anuncio hecho por el Gobierno de Estados Unidos.

El experto aseguró que "no tengo claro cómo se beneficia el pueblo estadounidense de no estar en la mesa y no poder dar forma a esas políticas".

Al valorar las causas de las decisión estadounidense, Jha la calificó de "hipócrita", pues lo mismo que la OMS no puede indagar el brote en Wuhan no puede "investigar por qué nuestra respuesta [la de EE.UU.] es tan mala".

Durante la entrevista, el experto analizó por qué el número de muertes diarias no aumenta de forma drástica en EE.UU., aún cuando sí lo hacen los casos de contagios en el país en una jornada donde se reportó 3.097.538 casos de contagios de la Covid-19 y 133.991 decesos en el acumulado.

La respuesta, según Jha, es que si se observan "de cerca" los datos, las muertes por Covid-19 están aumentando en lo que denominó "hot spots", o puntos calientes, entre los cuales citó los estados Arizona, Florida, Texas y California entre una situación alarmante.