Cabello insta al pueblo a respetar medidas de prevención ante COVID-19

Este martes, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) , Diosdado Cabello, instó al pueblo a no exponerse y a seguir acatando las medidas de prevención contra el contagio del Covid-19.

"Pido por favor no descuidarse para nada, extremar las medidas de prevención, si no hay necesidad no te expongas", escribió el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a través de su cuenta en Twitter.

Asimismo, aseguró que su proceso de recuperación sigue avanzando con total satisfacción.

“Seguimos avanzando en la recuperación en nombre de Dios”, escribió en un tuit.

El pasado 09 de julio el primer vicepresidente del PSUV informó a través de sus redes sociales que luego de realizarse el examen pertinente resultó positivo a COVID-19, por lo que se sometió de forma inmediata a cuarentena e inició el tratamiento correspondiente.