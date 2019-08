Cabello: AN es absolutamente incompetente y está en desacato

El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello indicó que la Asamblea Nacional está eliminada sola: «debido a las acciones injerencistas que ha estado ejecutando desde que asumió la oposición el Poder Legislativo«.

«No la vamos a eliminar, la AN está eliminada ella sola, es absolutamente incompetente, fuera de la ley, en desacato», expresó Cabello.

En este sentido, el también parlamentario enfatizó que la única persona que está interesada en que desaparezca la AN es Juan Guaidó, quien deberá entregar la presidencia de la AN el próximo 5 de enero.

«La oposición tiene dos opciones: la primera cambiar a Juan Guaidó como está establecido en el acuerdo que ustedes hicieron. Eso es lo que corresponde. La otra es ratificarlo. Si ustedes lo ratifican saben que va a perder un año más, con el agravante que en el 2020 no pasa que en Venezuela haya elecciones. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo», aseveró el dirigente socialista.

Al respecto, recalcó que la ANC creó una comisión especial – que estará encabezada por Cabello – para evaluar el adelanto de las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional. Esta decisión, será llevada a consulta popular, quienes decidirán si se lleva a cabo los comicios parlamentarios en la fecha establecida.

«Ya comenzamos con las investigaciones y estudios para determinar la mejor fecha para nuestro país y nuestra Patria, para las elecciones de la Asamblea Nacional. No se vayan a ir de vacaciones en diciembre, porque podrían ser el 1º o 2 de enero (…) Si quisiéramos lo haríamos, la ANC puede eso y más. Pero no lo vamos hacer. El 2020 empieza el primero de enero y termina el 31 de diciembre», enfatizó.

«Como esas son las elecciones que faltan y la Constitución dice que son el año 2020, evaluaremos de acuerdo a la ley a la Constitución y con consulta en la calle, cuándo será la fecha (…) Si de esa consulta resulta que se decidió que la fecha es el 1° de enero del 2020, entonces la hacemos para esa fecha, si se decide previo consulta que debe hacerse este año, entonces se hará este año», agregó Cabello.

En reiteradas ocasiones, Cabello fue enfático al explicar que la ANC es el único poder plenipotenciario que puede convocar a los comicios.

Defensa de la patria

En su programa semanal, Cabello reafirmó su compromiso con la defensa de la independencia y soberanía nacional.

«Desde Venezuela lo decimos: No nos arrodillamos ante ningún imperio del mundo, aquí levantamos nuestra bandera, nuestros principios, la voz de la Patria, Venezuela no se rinde, Venezuela no se vende, Venezuela se defiende, al final de toda esta batalla nosotros venceremos«, agregó.

Reiteró su rechazo a las pretensiones hegemónicas del gobierno estadounidense y su presidente Donald Trump.

Primarias Argentina

En otro orden de ideas, el parlamentario felicitó al pueblo argentino por el resultado de las elecciones primarias que dieron como resultado la derrota de Macri.

Cabello aseguró que el único que entendió al pueblo, fue Néstor Kirchner y se ganó el corazón de los argentinos.

«Ahí hay un pueblo que le esta diciendo no al neo liberalismo» afirmó Cabello.