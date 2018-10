Cabello: Con el diálogo queda desarmado el fascismo

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unidos de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, afirmó este domingo que con el diálogo queda desarmado el fascismo, motivado a que carecen de argumentos.

A través de su cuenta en la red social Twitter (@dcabellor), señaló que dicho sector busca la activación de un conflicto, el cual cause el derramamiento de sangre.

“Con la sangre creen que nos asustarán, la verdad: no volverán nunca más y Nosotros Venceremos”, exaltó el también Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

El fascismo anda desatado, no quieren diálogo, quieren es sangre, siempre y cuando no sea la de ellos. Con el diálogo quedan desarmados, no tienen argumentos, con la sangre creen que nos asustarán, la verdad: no volverán nunca más y Nosotros Venceremos!!!

— Diosdado Cabello R (@dcabellor) 14 de octubre de 2018