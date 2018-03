Cómo descargar vídeos en linea sin programas

A pesar de que las tarifas y conexiones de datos actuales permiten ver horas de vídeo online, todavía existen muchos motivos por los que querrías descargar algún vídeo online. Aquí te mostramos como puedes descargar vídeos online de cualquier servicio sin programas y desde cualquier navegador. 1: Descarga vídeos gratis desde cualquier navegador

Ahora que las velocidades de conexión se han ampliado considerablemente ya no existe esa imperiosa necesidad de descargar vídeos gratis desde cualquier sitio para poder verlos en otros dispositivos sin tener que conectarte a Internet cada vez.

No obstante, todavía existen muchas otras razones por las que puedes necesitar descargar un vídeo online a tu ordenador. Si ese es tu caso, te alegrará saber que ya no necesitas instalar ningún programa o extensión en tu navegador para descargar vídeos desde cualquier página o servicio de streaming de vídeo como YouTube, Dailymotion, Facebook, etc.

Para conseguirlo solo tienes que copiar la dirección URL de la página en la que has encontrado el vídeo que quieres descargar y acceder a VideoCyborg desde su página web.

Una vez aquí, pega la dirección que has copiado en la barra de VideoCyborg y pulsa la tecla Intro. Tras un breve análisis de la URL que has pegado, VideoCyborg mostrará una barra de progreso en la que se indica que está procesando el contenido de vídeo. Cuando finalice este proceso, VideoCyborg lo descargará directamente a tu ordenador o dispositivo. ¡Así de sencillo y cómodo!

Este sistema permite descargar videos de cualquier sitio sin importar si están alojados en YouTube, Dailymotion, Vimeo o servidores propios. El único inconveniente que puede presentar es que no detecte algunos vídeos embebidos mediante javascript ya que estos vídeos no facilitan una URL accesible para el sistema de descarga. Para todo lo demás ,¡no hay vídeo que se le resista!