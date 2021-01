YVKE MUNDIAL/Bertha Arguello/Prensa Colón

Hasta la Dirección de Asuntos Sociales y de Salud de la Alcaldía Bolivariana de Colón se acercan a diario pacientes y familiares que requieren de tratamientos para el Covid-19 y por el alto costo no pueden adquirirlo y es por ello que el Gobierno municipal que dirige el alcalde Blagdimir Labrador Mendoza, ha invertido en lo que va del mes de enero alrededor de 4 millardos de bolívares en la atención de 118 personas con medicamentos para combatir esta enfermedad.

Johel Núñez, habitante del sector 20 de Mayo, en la parroquia Santa Bárbara, cuenta que ha acudido ya en dos oportunidades a recibir la ayuda para tratamiento Covid-19 que le han brindado a su suegro y para el señor Víctor Bravo, quien vive solo y cuenta con la generosidad de sus vecinos.

"Mi suegro Antonio Urdaneta padece de esta enfermedad, lo tenemos aislado y bajo cuidados médicos en su casa y los medicamentos que necesita son muy costosos y al no poder comprarle todo, acudimos a las instalaciones de la Dirección de Asuntos Sociales y de Salud y nos ayudaron con antibióticos, vitaminas, expectorantes y antialérgicos y estamos muy agradecidos con la Primera Combatiente, quien también está apoyando a Víctor Bravo, un señor que vive solo en el sector 20 de Mayo y está recluido en el Hospital General Santa Bárbara y no tiene familiares aquí. La esposa del Alcalde escuchó de su caso e inmediatamente me contactó para darle el apoyo con el tratamiento que requiere", dijo Núñez.

Entre los medicamentos que el Gobierno municipal ha estado donando a través de la Fundación Greddy de Montesinos, adscrita a la Dirección de Asuntos Sociales y de Salud, se encuentran Meropenem, Vancomicina, Aminofilina, Dexametazona, 9 Vit, soluciones, macrogoteros, jelco, mascarilla de reservorio, Multiviral, Vitamina C, Ácido Fólico, Brofelma, Deslerm, Acetaminofén, Clorace, Ivermectina, Ceftriaxona, Levofloxacina, Doxiciclina, Vitamina D, Miovit, Ibuprofeno, Alcohol, antibacterial, Azitromicina, Complejo B, Bromexina, Budecor, Omeprazol, Loratadina, entre otros indicados para tratar a pacientes que padecen de coronavirus.

El joven Jascar Contreras, también manifestó que solicitó la ayuda para el tratamiento de su familia y en nombre del alcalde Blagdimir Labrador recibió respuesta.

"Soy habitante del sector San Carlos, tengo un familiar delicado en el hospital centinela y otros dos familiares enfermos con Covid-19 que están recibiendo tratamiento en casa, me dijeron que solicitara la ayuda en Imsalud y vine y ese mismo día me dieron respuesta con un aporte en medicinas para que mis familiares sigan cumpliendo el tratamiento".

Es importante resaltar, que el Gobierno municipal ha invertido más de 17 millardos de bolívares desde que iniciaron los casos de Covid-19 en el municipio Colón, con aportes para la adquisión de equipos de bioseguridad, medicamentos, exámenes de laboratorios, rayos X, flujómetros para el hospital centinela Santa Bárbara y gastos fúnebres, entre otras ayudas para combatir esta terrible enfermedad.