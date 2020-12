Apegado a los principios constitucionales de equidad e inclusión social, el Banco del Tesoro (BT) cuenta entre su talento humano con personal que posee alguna discapacidad, esto de conformidad con el artículo 81 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y el artículo 28 de la Ley para Personas con Discapacidad.

El BT ha establecido para estas personas una relación basada en el respeto, la amabilidad, el trato digno, con iguales oportunidades de crecimiento profesional y de calidad de vida.

Nueve de estos trabajadores han sido certificados por el Consejo Nacional para Personas con Discapacidad (Conapdis), lo que implica un reconocimiento a sus derechos.

El trabajador Nelson Yanes, quien labora hace diez años en el BT, es un ejemplo de integración e igualdad. “Nunca me he sentido excluido dentro de la institución, todo lo contrario, si en algo ha cambiado mi vida el banco, es que me ha permitido ser más independiente tanto en lo laboral, como en lo personal e incluso en lo familiar. Aquí he tenido la oportunidad de crecer profesionalmente. En la actualidad me desempeño como coordinador del área de Correspondencia”.

Asimismo, la institución financiera ha adecuado la infraestructura de sus oficinas bancarias con la señalética que orienta a los clientes y usuarios con algún problema de movilidad, asientos exclusivos para el momento de ser atendidos y taquillas de atención preferencial, adaptadas para las personas que se encuentren en silla de ruedas.

Además, el aporte más importante es el que brinda el talento humano de las oficinas bancarias del BT, donde hay personal dedicado en atender cualquier requerimiento que solicite una persona con habilidades diferentes.

Dicha atención, se sustenta en la formación de trabajadores en las oficinas bancarias a través de distintos talleres impartidos por la Conapdis, donde se abordan temas como: Discapacidad visual, físico-motora, auditiva, intelectual y múltiple.

Además, se estudian métodos para abordar a personas con distinto tipo de discapacidad y se han hecho campañas informativas internas para que el personal del banco que labora en todo el país se sensibilice y ahonde en este tema.

De la mano con el emprendedor

El Banco del Tesoro también ha financiado con créditos a todos los sectores del país, de manera especial a las personas con discapacidad. Muchos de estos beneficiarios han dado muestra palpable de cómo ha mejorado su calidad de vida, gracias al apoyo que les ha otorgado el Tesoro.

Robinson Flores, es un joven con una deficiencia motora, pero que no le ha impedido crecer como comerciante a través de su panadería y el soporte que le ha dado el BT ha sido importante.

“Tengo mucho que agradecer al banco, primero porque fue el único que no me rechazó, yo toqué las puertas de varias instituciones bancarias y todas ellas me fueron cerradas. Sólo el Tesoro creyó en mi emprendimiento panadero. Me sentí incluido por primera vez en una institución bancaria”, celebró.

“En ningún momento sentí que me apoyaban por lástima, siempre sentí una mano amiga, los compañeros del BT me incentivaron a no desmayar en mi sueños y en mi proyecto. Ya mi negocio ha crecido enormemente”, agregó.

Apoyo al talento nacional

El BT tuvo el privilegio de apoyar con una producción musical a la joven cantante Lucía Valentina. La oportunidad sirvió para que la intérprete impulsara su carrera musical con el CD. “Hoy tenemos patria”, donde se recogen 11 temas, destacándose Motivos Llaneros, Venezuela y Alma Llanera, además grabó una canción corta (jingle), dedicada al Banco del Tesoro.

Lucía Valentina, es una joven invidente, que ha desarrollado su carrera como cantante y para el BT fue un privilegio ser parte del impulso de su historia musical.