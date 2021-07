Asamblea Nacional aprobó reforma de Ley Contra la Corrupción

En la sesión ordinaria del parlamento nacional, el diputado Alexis Rodríguez Cabello, integrante de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, presentó en primera discusión la reforma parcial del Proyecto de Ley Contra la Corrupción, cuyo propósito es actualizar el instrumento legal para combatir el grave flagelo social que representa la corrupción en detrimento de la sociedad venezolana.

Explicó el diputado que, “como todos sabemos, la corrupción es un fenómeno social que afecta el patrimonio de las instituciones y repercute directamente en el bienestar del pueblo”, detalló.

Al respecto manifestó que los cambios políticos y sociales ocurren muy rápido, por ende la actividad criminal muta con mucha rapidez, “por eso la corrupción es un fenómeno que se utiliza para evadir los controles del Estado que intentan garantizar la eficiencia de la gestión pública”, especificó.

Es por ello, que es necesario-enfatizó- revisar y modernizar las leyes para ser más eficientes los órganos del Estado.

Al mismo tiempo, señaló que nuestro país es asediado a nivel interno y externo, de tal manera que “se financia la corrupción de funcionarios que trabajan en las empresas productoras de divisas, en empresas de servicios públicos tratando de crear el desasosiego y la inestabilidad”, resaltó.

De igual forma detalló que la Comisión de Contraloría presenta este proyecto en cuanto a los siguientes aspectos:

Resaltó que con esta ley se amplía el principio de corresponsabilidad que deben cumplir los funcionarios que administren bienes públicos, es necesario evaluar y llevar a cabo políticas educativas para formar a los funcionarios a fin de prevenir los actos de corrupción.

Asimismo este proyecto de ley se contempla ampliar la participación de particulares y el poder popular para la formulación y supervisión de del presupuesto de alcaldías y gobernadores.

Agregó también que las personas señaladas en la ley, se propone que los obreros y los integrantes de la gestión financiera, como consejos comunales, comunas, directiva de Sindicatos y Directiva de Cajas de Ahorros presenten Declaración Jurada.

También detalló Rodríguez que esta ley incluye resoluciones como la sistematización y todo su proceso, ya que la Contraloría General de la República tiene procesos automatizados, como es el sistema de Registro de órganos que recoge información de funcionarios, Sistema de Consulta, y el sistema de declaración Jurada de Patrimonio.

De esta forma, se propone crear en la norma la Declaración Jurada anualmente, la incorporación del lenguaje de género y los epígrafes que no lo contemplan.

Recordó la actuación del Libertador Simón Bolívar, “debemos fijarnos en los valores del Libertador Simón Bolívar, quien puso a disposición de la República todas sus riquezas, y en base a eso, quiero ejemplificarlo con una respuesta a Santander que le hizo Bolívar cuando le solicitó que interviniera en una acción para los primeros pasos del canal Panamá, el Libertador le respondió que no se debe intervenir en esos asuntos, ya que no se deben mezclar en esos proyectos especulativos y en negocios que no corresponden al bienestar del pueblo”, citó.