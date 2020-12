}Las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre sentaron un precedente importante al oeste de la capital zuliana en términos políticos, debido a la masiva participación electoral de la militancia roja. Así lo consideró el diputado electo (Psuv) en Maracaibo, Fidel Alejandro Madroñero y por ello agregó que aspira convertirse en "Voz de los que no la tienen". La afirmación según él parte del hecho de ser el candidato más votado, en los 5 circuitos electorales de Maracaibo. "Esto me obliga a estar mucho más comprometido con la gente. No los vamos a defraudar; nuestro camino histórico está muy claro", aseguró el parlamentario nacional Fidel Madroñero. Saldo a favor También la figura en cuestión dijo que en el caso de la circunscripción electoral 4 compuesta por la parroquias marabinas: Venancio Pulgar, Antonio Borjas Romero e Idelfonso Vásquez, se logró materializar una contundente acción. "Logramos hacer sinergia con la gente y también movilizar (...) Eso nos permitió ser el circuito con mayor participación", argumentó Madroñero. Reflexión Asimismo el diputado Fidel Madroñero consideró cómo un potencial error a cualquiera de sus iguales que piense que la asamblea nacional, es un escenario para profundizar divisiónes y salirse de los rieles para la reconciliación nacional.