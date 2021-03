Quien lo dude que, por favor, se remita al informe del Departamento de Salud, en el que este ministerio de EEUU reconoce abiertamente, sin tapujos, que Washington presionó durante el año 2020 a los gobiernos de Brasil y Panamá para que se negaran a aceptar la vacuna rusa Sputnik V y el apoyo de los médicos cubanos en la atención de la Covid-19.

Vayamos lento en este punto, pues a veces leemos las noticias demasiado rápido y saltamos de uno a otro tema y, de esa manera, relativizamos asuntos que son verdaderas monstruosidades: lo que ha informado el Departamento de Salud es que, en medio de una feroz pandemia, cerraron la posibilidad de que los brasileños y los panameños recibieran esta vacuna rusa (por ser rusa) y la asistencia médica cubana (por ser cubana).

¿Y por qué lo hicieron? Pues, por razones políticas, para tratar de frenar la influencia de Rusia en países de una región que, más allá de las consignas, la élite estadounidense considera su patio trasero. Y para evitar que los pueblos puedan sentir el ejemplo vivo de la solidaridad internacional cubana.

Alegan los estrategas del Departamento de Estado y del Pentágono que la perversa Rusia, igual que la taimada China, están practicando una “diplomacia médica”, es decir que, los muy desgraciados, pretenden ganarse la buena voluntad de países fuera de su zona de influencia, ofreciendo servicios y productos de salud. Lo mismo puede decirse de Cuba y sus brigadas médicas, que han ido a enfrentar el coronavirus hasta en la prepotente zona norte de Italia, cuando estaba prácticamente abandonada a su suerte tanto por las autoridades nacionales como por la Unión Europea.

De nuevo, leamos esto con lentitud: ¿en qué universo puede considerarse que llevar asistencia médica o proveer vacunas pueda ser un acto criminal, mientras bloquearlos sea algo “bueno”? Ha de ser en el célebre mundo al revés de Eduardo Galeano.

Uno de los aspectos más dramáticos de este retorcido asunto es que no se trata de que EEUU les diga a esos países algo como “no acepten las vacunas rusas ni las chinas ni los médicos cubanos, que nosotros nos encargamos”. ¡No, ni siquiera eso! Los funcionarios gringos exigen a los gobernantes que rechacen el apoyo de Rusia, China y Cuba y no ofrecen nada a cambio. Y si acaso lo ofrecen, no cumplen sus promesas. ¿O acaso hemos visto médicos estadounidenses metiéndole el pecho a la Covid en algún otro país? ¿Hemos visto a los diplomáticos de EEUU coordinando acciones para distribuir vacunas de las grandes corporaciones farmacéuticas en naciones de América Latina o el Caribe?