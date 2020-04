Arrancó plan de desinfección Venezuela Bella

Más de 5.150 desinfecciones se han realizado en el estado Carabobo, como parte de las medidas de prevención para la contención del coronavirus en la entidad, informó este miércoles desde Naguanagua el presidente del Sistema Integrado de Protección Civil y Bomberos, Coronel (B) Lino Pérez Colmenares, en el marco de la jornada nacional simultánea de la Misión Venezuela Bella.

Desde el Mercado Municipal de Naguanagua, lugar donde arrancaron las labores de desinfección y limpieza enmarcadas en este operativo especial ordenado por el presidente Nicolás Maduro, Pérez indicó que la actividad se llevó a cabo bajo lineamientos precisos del Gobernador Rafael Lacava, del Ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, del Director General de Riesgo, Randy Rodríguez.

“Los trabajos se desarrollaron en el Casco Central de Naguanagua, en la avenida Bolívar de esta jurisdicción, en el Mercado Municipal así como en toda la avenida Universidad, incluyendo los establecimientos comerciales del sector. Nuestro objetivo es llevar tranquilidad a los vecinos del municipio y de toda la entidad”, afirmó.

La desinfección, tal y como se ha venido ejecutando en autopistas, bulevares, calles, avenidas, mercados y dentro y fuera de las casas, incluye el uso de hipoclorito de sodio, a fin de cumplir con las normas sanitarias y de desinfección que permitan mantener a raya al Covid-19.

“Esta estrategia nos está dando importantes resultados. Estamos desinfectando locales comerciales, vehículos, casas, donde podamos. Hoy nos tocó en Naguanagua”, apuntó.

Colmenares recordó que en Carabobo se encuentran desplegadas zonas de desinfección en los cuatro puntos de acceso a la región: Túnel de La Cabrera, El Naipe, Urama, Pequiven Morón, y en la carretera vieja de Los Guayos. “También hemos desinfectado aeropuertos, puertos y áreas comunes en todo el estado, con el apoyo de la Fuerza Armada Nacional”, agregó.

Antes de concluir, hizo un llamado a la ciudadanía para que continúe cumpliendo con la cuarentena social y mantenga el uso del tapaboca. “Estén separados respetando la distancia establecida, no salgan de sus casas si no es necesario. Cualquier novedad pueden notificarla al 0800SANOCAR. Aquí no se rinde nadie”, acotó.

Como parte de lasy acciones para combatir la pandemia del COVID-19 en Venezuela, este miércoles la Misión Venezuela Bella desarrolla en los espacios públicos del país una jornada especial de limpieza y desinfección, ordenada el pasado 13 de abril por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.