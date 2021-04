El último parte publicado ayer por el Ministerio de Salud de Argentina informaba que se habían registrado 25.157 nuevos contagios de covid-19, apenas poco menos que el martes, cuando se conoció la cifra record de 27.001. Fueron demasiados para seguir esperando que la sociedad se autolimite en los cuidados para prevenir la coronavirus.

Los datos de las últimas semanas mostraron, además, que la mayoría de los contagios se producen en lo que se conoce como el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Ante ello, el presidente Alberto Fernández anunció, para esta área geográfica, un endurecimiento de medidas que incluyen la restricción de circulación nocturna, entre las 20 y las 6 de la mañana, que comenzará desde el primer minuto del próximo viernes.

En tanto, a partir del próximo lunes y hasta el 30 de abril, regresará la virtualidad del dictado de clases en los tres niveles educativos. “Necesitamos no detener el proceso vacunatorio y que el sistema sanitario no se sature”, aseguró el Presidente durante el discurso grabado que se transmitió por televisión. Desde la Rosada anticiparon que estas medidas estarán expresadas en un Decreto de Necesidad y Urgencia que se publicará hoy.

Luego del anuncio, en algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires se escucharon algunos golpes de cacerolas. También hubo una pequeña concentración frente a la residencia presidencial.

Algunas versiones señalaban ayer por la noche que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, resistiría la medida sobre el pase de las escuelas a modalidad virtual. Ayer mismo, el Gobierno de la Ciudad sacó un decreto que declara esencial la educación. Según dejaron trascender desde el gobierno porteño, el decreto se emitió antes de la comunicación presidencial y no estaba vinculado con la medida anunciada. También aclararon que eso no quita que Larreta se oponga a la virtualidad escolar y busque alguna forma de revertirla. Aunque la decisión presidencial se expresará a través de un DNU y, como tal, tiene fuerza de ley.

“Hay un crecimiento de los contagios importante, en especial en el Area Metropolitana de Buenos Aires”, comentó el Presidente, quien dijo que durante estos días vino siguiendo en detalle el crecimiento exponencial de los contagios. Fernández consideró que una de las principales razones de esta subida de casos está en el relajamiento social, que se expresó en la falta de cuidados personales y sociales: “Los contagios no están en las fábricas, no está centralmente en los negocios que con distancia social pueden atender a los clientes. El mayor riesgo de transmisión se produce en las actividades sociales y recreativas nocturnas, donde no hay dos metros de distancia, se producen aglomeraciones, se usa escasamente el barbijo y también en espacios cerrados sin ventilación adecuada”, señaló.

Por otra parte, el presidente argentino también reconoció que hubo un “relajamiento” en el sistema de salud cuando las instituciones sanitarias incrementaron el tratamiento de patologías no covid y que ahora se convirtieron en un problema ante el crecimiento de contagios.

En ese sentido, el Presidente buscó ser concreto y directo al anunciar las nuevas medidas que estarán incluidas en un decreto:

Restringir la circulación nocturna entre las 20 y las 6 de la mañana

Quedan suspendidas las actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas en lugares cerrados.

Las actividades comerciales cerrarán a las 19.

Las actividades gastronómicas funcionarán en modalidad de entrega a domicilio luego de las 19.

Desde el próximo lunes 19 de abril y hasta el viernes 30 de abril se retorna a la modalidad virtual en los tres niveles educativos.

Durante su discurso el Presidente comentó cada una de las medidas restrictivas que anunció: “Restringir la nocturnidad no quiere decir que durante el día se puede hacer cualquier cosa. Lo que quisimos hacer –en relación a las medidas de la semana pasada– fue que la gente se relaje después del trabajo. Pero atención, si ese relajamiento ocurre durante el día, el contagio también sucede”, dijo y agregó que “el problema es el descuido individual de cada uno de nosotros”.

En cuanto a las clases, Fernández anunció que el retorno a la virtualidad por dos semanas, hasta el lunes 30 de abril. “Durante dos semanas serán dadas en forma virtual. Los docentes, el personal no docente y los alumnos no deberán asistir a clases. Y recibirán la educación a distancia”, indicó Fernández.

Las provincias

En rigor, el DNU con las nuevas restricciones se concentra en el AMBA pero en su anuncio el Presidente dijo que esperaba que los gobernadores se sumen a estas medidas, si es que los parámetros epidemiológicos así lo requieren.

El mensaje, si se quiere, fue indirecto pero en el gobierno nacional hay coincidencia en señalar que la mayoría de los gobernadores suelen mirar para otro lado cuando se habla de endurecer medidas y esperan que sea la Casa Rosada la que corra con el costo político. Ahora esperan que algunos se sumen a estas medidas.